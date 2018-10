Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 08/10/2018. Alterada em 08/10 às 03h16min A eleição das filas

LUIZA PRADO/JC

Cada eleição tem uma particularidade e nesta as filas ocuparam lugar de destaque, caso das seções no Colégio La Salle Dores, em Porto Alegre. Em parte, a lista de seis votos, ao natural, tornou a eleição mais lenta. Também foi pouco divulgado que, além da apresentação do documento de identidade, haveria o reconhecimento biométrico, que falhou em alguns casos e atrasou mais ainda o processo. Curioso é que em algumas seções eleitorais não houve tanta gente assim a esperar sua vez.

O caminhão das melancias

Em uma coisa pelo menos estamos todos de acordo: nunca o País teve uma eleição tão polarizada. Condição que certamente vai se intensificar neste segundo turno. A questão está posta e o que se almeja é que, qualquer que seja o resultado do segundo turno, o presidente eleito freie o caminhão das melancias para que elas se acomodem. A outra opção é rezar.



O voo do besouro

Quando Jair Bolsonaro (PSL) começou a despontar como possível, mas nem por isso provável candidato a presidente, parecia fadado ao fracasso. Só que voou como um besouro. Aerodinamicamente este inseto não poderia voar, mas voa. E voa alto, ao que parece.



Mano a mano

Escolher o paulista Geraldo Alckmin como candidato foi um risco enorme. O seu jeito de ser era conhecido e ao PSDB caberia retrabalhar seu modo de se comunicar. Mas a rejeição do eleitor ao seu nome é uma das coisas bem brasileiras. Com várias administrações bem-sucedidas em um estado cuja capital tem população igual ao Rio Grande do Sul, deveria ter decolado pela lógica. Só que não somos um país lógico.



O golpe da cola

O candidato percorre seus domínios e cabala votos, às vezes, acompanhado de algum gentil oferecimento. Como não pode fotografar a urna eletrônica, o eleitor mostra a cola que levou para votar. Tudo bem, tudo bonito, só que os mais espertos fazem a mesma cola mudando o nome dos candidatos. Como disse o Barão de Itararé, os vivos serão cada vez mais e necessariamente governados pelos muito vivos.



Que te viu, quem te vê

Inédito nas últimas eleições é a miniaturização do Partido dos Trabalhadores (PT), pelo menos no Rio Grande do Sul. Ver dois inimigos do peito chegar ao segundo turno deve doer. E o percentual alcançado pelo PT dá o seu tamanho no Estado.



Júlio, o sincero

Neste sentido, Júlio Flores foi o único candidato de esquerda que disse com todas as letras que o seu PSTU quer expropriar bancos, empresas privadas, terras e tudo mais que norteou o falecido comunismo, hoje com muitas viúvas de 1917 não assumidas. É a esquerda sub-reptícia.



Surpresas e as pesquisas

Pela última pesquisa do Ibope, divulgada sábado, Eduardo Leite estava em curva ascendente, pelo menos aí acertaram. Em vários outros casos erraram feio, caso da disputa ao Senado. O mais votado, Luis Carlos Heinze (PP) estava em São Borja quando saiu o resultado, nem veio a Porto Alegre, pois parecia que já estava fora.



A vez do juiz

Primeira pisada no tomate nas pesquisas se deu com a boca de urna no Rio de Janeiro, que deu na ponta Wilson Witzel (PSC). Nas pesquisas, o ponteiro era Eduardo Paes, do DEM. Witzel é ex-juiz e assim se apresenta, então pode ser por aí a explicação para seu desempenho. Outra novidade foi a votação do Partido Novo ao governo de Minas Gerais.



O novo de novo

De certa forma, a eleição a governador foi mais um capítulo do "novo", não o partido, mas o candidato. E ele se chama Eduardo Leite (PSDB). José Ivo Sartori (MDB) pregou continuísmo e chegou a um patamar que surpreendeu muita gente, pelo desgaste de governar um Estado quebrado.



Sem tirar nem por

O discurso de Miguel Rossetto remetia ao início dos anos 2000 quando Olívio Dutra era governador. A cultura da desconstrução, colimando mais em torpedear os adversários do que em propriamente vender suas ideias, de resto cobertas com um verniz fino que encobria o programa de tomada do poder pelo partido.



Miúdas

MUITA gente se confundiu ao saber, já na urna, que tinha que votar em dois senadores. Falha dos partidos.

QUASE que era preciso uma lupa para entender as letras miúdas das listas de candidatos afixadas nas seções eleitorais.

CIRO Gomes (PDT) disse que se o povo passasse a bola ele faria o gol. Estranho Em vez de ir atrás, a espera de mão beijada.

MUITAS surpresas nas eleições proporcionais. Como sempre, apareceram "fenômenos", porém...

PORÉM não existe fenômenos. Existem fatos normais que nós não acompanhamos desde o início da campanha eleitoral.

Finais

GAMBRINUS, restaurante mais antigo de Porto Alegre, recebeu 24 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lauro Rodrigues. ARRI Coser (MDR, NB Steak, Marimonti Trattoria&Pizza) será o palestrante do Tá na Mesa desta quarta-feira. GOVERNO chileno promove Roadshow Brasil 2018 no Instituto Ling dia 23/18h.