A s letras miúdas nos contratos de produtos do varejo ou de serviços ainda não morreram de todo e já surgiu um substituto em áudio. Em boa parte dos 0800, a dicção das operadoras é tão ruim que você chega a pensar em consultar um fonoaudiólogo. No fim da conversa, o cliente fica olhando o telefone com cara de pateta, se perguntado por que não entendeu nada.