Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 25/07/2018. Alterada em 24/07 às 22h50min Velha aos 40...

Nada melhor para medir a aceleração tecnológica dos eletrônicos do que a calculadora portátil, que em 2017 comemorou 40 anos. Caras no início, especialmente as que faziam cálculos mais complexos como a HP, hoje podem ser encontradas por algumas dezenas de reais em lojas até nas periferias. Como boa parte dos sonhos de consumo de antigamente, o celular tornou obsoletas as calculadoras. As novas gerações não têm ideia do que era trabalhar sem elas.

...e baratinho aos 38

Calculadoras davam status assim como os primeiros telefones celulares. Custavam em torno de R$ 2 mil em 1997. Antes disso, os primeiros celulares foram usados primeiro em Brasília e depois no Rio de Janeiro e custavam R$ 20 mil a preços da época. Apenas empresários e executivos abonados podiam comprá-los, a ponto tal que fundaram o Clube dos 20, alusão ao preço em valor da época. Isso que só se falava e se ouvia.

Os acionistas

Meu caro leitor, nunca diga que você não participa do capital de grandes empresas, pelo menos as públicas. Os governos federal, estadual e municipal juntos têm 118.288 CNPJs, o equivalente ao CPF das pessoas físicas. O único probleminha é que é não se ganha nada com isso. Salvo o prejuízo. Por isso que dizemos que elas são "nossas".

No tempo das diligências

A discussão é se a EGR assume ou não a freeway, e talvez seja um osso duro demais para roer com um pedágio baixo. Mas e o resto da BR-290, que fazia parte do pacote, como ficará? Com o trânsito pesado e constante, é questão de tempo para que vire uma buraqueira só. Vai ser para trator e diligência.

Obrigação virou virtude

Um dos critérios que o grosso da população utiliza na escolha dos candidatos é um passado sem mácula, sem nenhuma culpa em cartório. Que tempos os nossos! O que deveria ser petição inicial agora é recurso extraordinário.

Dia dos avós

Uma pesquisa, das milhares que são feitas, indica que 87% da população brasileira considera proteger o coração do idoso com diabetes uma prioridade. Deveria ser extensível aos idosos em geral, mas sabemos que o idoso no Brasil é considerado quase como um traste. Ou morre à míngua ou vai para o ferro velho. É da boca para fora. Daí porque dizer falar "a melhor idade" é praticamente um escárnio.

Transplante dolorido

Leitor cuja mulher fez com sucesso transplante de rins, lamenta que os médicos do INSS insistam em dar como aptos para o trabalho pacientes que têm dolorida recuperação e até além dela. É uma jornada duplamente dolorida - as empresas não querem o transplantado porque são frágeis e nem podem ser contratados como deficientes físicos.

Cidade enxovalhada

Dá um desalento muito grande quando a máfia do vandalismo ataca monumentos e prédios em Porto Alegre. E o pior é que parece não ter jeito, são jovens não raro oriundos de famílias de classe média e até alta. O que se faz com predadores dessa espécie? O pior é que se enxuga gelo. Resta a marga conclusão que esse câncer não tem cura.

Miúdas

POLÍCIA Civil gaúcha tem feito golaços ultimamente. Ontem fez mais um, desarticulando facção que agia em 23 cidades.

HUMOR do mercado financeiro melhorou com o desempenho de Geraldo Alckmin (PSDB) no programa Roda Viva.

NEM todos os candidatos parecem estar conscientes que 52% do eleitorado brasileiro é de mulheres.

DEMI Lovato tem 25 anos, mas a cantora e atriz aparenta ter bem mais. Foi internada por overdose de heroína.

ANTES disso, ela já era dependente de cocaína. Não vai ter a III Guerra Mundial. A destruição virá pelas drogas.

CARTEIRAS do Trabalho poderão ser emitidas nas agências dos Correios. Agora só falta o trabalho.

SEGREDO de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão (Gabriel García Márquez).

Finais

JORNALISTAS Auber Lopes de Almeida e Nubia Silveira acabam de publicar Clipping (Farol 3 Editores). AGAS Jovem promove curso de Liderança com Lisiane Szeckir dia 2/8h30min (cursos@agas.com.br/(51) 2118-5200. SOCIEDADE de Engenharia promove amanhã/8h30min o debate Desafios da Infraestrutura de Transportes e Logística do Rio Grande do Sul.