Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 23/07/2018. Alterada em 22/07 às 22h05min Uma ponte perto demais

CLOVIS HEHERLE/DIVULGAÇÃO/JC

Parece uma ponte simples em algum lugar do Interior profundo, mas não é tão longe assim. Ela foi construída pelo proprietário de uma das mansões no Rio Tramandaí, em Imbé. É um trecho entre o mar e as lagoas. Pelo menos o dono caprichou nesta obra de arte, como se diz no jargão de engenharia.

Lá e cá

A prefeitura de Gramado sancionou a lei que regulamenta o transporte por aplicativos no município. Entre outros pontos, os condutores precisam apresentar certidão negativa de antecedentes criminais e "os condutores não podem ter sofrido condenação ou antecedentes por crimes, consumados ou tentados". Engraçado, em Porto Alegre pode.

Má reputação

O Rio Grande do Sul é o único estado em que o PRTB não vai participar das eleições, disse o coordenador da sigla ao repórter Diego Nuñez, do JC. "Todo mundo que a gente coloca aí tenta negociar o partido. De corruptos, estamos de saco cheio. No próximo ano vamos começar o partido do zero. Seu estado é difícil, todo mundo que a gente coloca aí, a primeira coisa que faz é tentar conseguir cargo em prefeitura e governo estadual." Por que não estamos surpresos?

Deu a louca...

Quando uma empresa lança voluntariamente um produto muito próximo de outro com as mesmas características, chama-se a isso de canibalismo. Quando um partido político lança um candidato ao mesmo cargo de outro com candidatura já posta e com grandes chances, chama-se a isso de certeiro tiro no pé.

...nos partidos

Quando foi o ponto em que os partidos começaram a degringolar está em aberto, e a esta altura é quase irrelevante. De repente macacos velhos das cúpulas agem como principiantes. Talvez seja por isso mesmo. Macaco velho dominando a mesma árvore por muito tempo já não é mais capaz de enxergar o chão.

Efeito contrário

Em princípio não haverá grande renovação no Congresso Nacional. Menos pela vontade do eleitor e mais pela proteção de antiguidades que levam praticamente sozinhos as vultosas verbas do fundo partidário. É um dos efeitos colaterais da proibição de recursos privados ou a grande limitação para os candidatos. Em vez de democratizar o processo, o fechou ainda mais.

Eu fora

O MDB, que já foi PMDB que já foi MDB, tem discussões intestinas que a plebe ignara, e também não tão a ignara, simplesmente não entende. Causa estranheza um nome robusto com reputação ilibada como o de Germano Rigotto sair da disputa ( matéria nesta edição ).

No pincel

A pouco menos de 30 dias da inauguração da sua nova planta industrial de 45 mil m² e R$ 40 milhões de investimentos, a Atlas S.A. passa a assinar sua razão social sem o "Pinceis". A mudança no nome está alinhada com a considerável ampliação do mix de produtos da marca, hoje com 700 itens para pintura.

Quando setembro vier

A trincheira da Ceará deve ser entregue, informa a prefeitura. O número reduzido de funcionários se deve ao trabalho quase artesanal, feito à mão, realizado no interior da obra. Os trabalhos na edificação que abrigará o conjunto de equipamentos eletromecânico estão praticamente concluídos. A execução de pavimento deve iniciar em 20 dias. Em resumo, a secretaria responsável garante que está na reta final.

Miúdas

GERALDO Alckmin (PSDB) participará do Brasil de Ideias, da Revista VOTO nesta quarta-feira às 11h, no Sheraton.

Alckmin (PSDB) participará do Brasil de Ideias, da Revista VOTO nesta quarta-feira às 11h, no Sheraton. FRASE de Josué Gomes da Silva (PR): "Vice não manda nada e deve evitar atrapalhar".

de Josué Gomes da Silva (PR): "Vice não manda nada e deve evitar atrapalhar". POSTA como está, essa definição de vice equivale a dizer que ele já começa o mandato vestindo pijama.

como está, essa definição de vice equivale a dizer que ele já começa o mandato vestindo pijama. HOTELARIA da Capital festeja o grande número de convenções que se realizam nos fins de semana. Caixinha (1), obrigado.

da Capital festeja o grande número de convenções que se realizam nos fins de semana. Caixinha (1), obrigado. LEITORA discorda da nota da página em que diz que é o capitalismo selvagem que está destruindo o capitalismo.

discorda da nota da página em que diz que é o capitalismo selvagem que está destruindo o capitalismo. QUEM destrói o capitalismo é o capitalismo de Estado, afirma a leitora.

Finais

POSSE da nova diretoria da Fecomércio-RS será hoje/19h/Plaza São Rafael. O empresário Luiz Carlos Bohn assume a presidência pela segunda vez. gm em Gravataí completou 18 anos no dia 20 e comemorou a produção do veículo 3,5 milhões.

da nova diretoria da Fecomércio-RS será hoje/19h/Plaza São Rafael. O empresário Luiz Carlos Bohn assume a presidência pela segunda vez. gm em Gravataí completou 18 anos no dia 20 e comemorou a produção do veículo 3,5 milhões. VERO adquirente multibandeira pertencente ao Grupo Banrisul é a nova patrocinadora da dupla Grenal.

adquirente multibandeira pertencente ao Grupo Banrisul é a nova patrocinadora da dupla Grenal. SESCON-RS entrega hoje mais de 6 mil agasalhos e alimentos para a primeira-dama secretária de Estado, Maria Helena Sartori.