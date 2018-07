Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 13/07/2018. Alterada em 13/07 às 01h00min Cavaleiro Jedi

MIRON NETO/DIVULGAÇÃO/JC

O prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci (PDT), entrou no clima do Casamento dos Sonhos ao lado do personagem vilão Darth Vader, do Star Wars. Reedita as uniões express de Las Vegas, em que os namorados tomam umas a mais e resolvem se casar de uma hora para outra. Pode casar sóbrio também. A versão gramadense abriu em junho e já realizou 70 casamentos em um mês. O público LGBT também procura o local para casórios. Por falar em Fedoca... ...em poucas semanas, o prefeito conseguiu levar investimentos internacionais para a cidade, como o restaurante especializado em comida portuguesa de CR7 e, em seguida, o Hard Rock Café Gramado. Vai longe o rapaz.

Falha deles

Os grandes bancos mundiais fizeram prognósticos falhos sobre a final da Copa do Mundo, como mostra o Valor Econômico. Um deles é o suíço UBS, que usou cálculos econométricos para chegar a resultados errados. Justificativa: os cálculos levaram em conta desempenho passado. Então por que se metem de pato a ganso? Melhor perguntar para o pipoqueiro da esquina, que erra menos, ora bolas.

Lucídio Castelo Branco



Silvio williams/ARQUIVO/JC

Faleceu nesta quinta-feira, aos 91 anos, o jornalista Lucídio Castelo Branco, que durante décadas chefiou a sucursal do Jornal do Brasil em Porto Alegre. Era irmão do também jornalista Carlos Castelo Branco, o Castelinho (1920-1993), um dos melhores colunistas de política do Brasil. Lucídio pegou uma Porto Alegre com seis sucursais de jornais e revistas de circulação nacional.



Jornadas do Trabalho I

Comemora-se, nesta sexta-feira, o primeiro aniversário da assinatura da Lei da Reforma Trabalhista, liderada pelo deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (PTB) - na época, ministro do Trabalho. Neste ano, o Brasil teve saldo positivo na geração de vagas, e surgem novos empreendedores graças à legislação, observa Nogueira, que desafia alguém a dizer qual o direito que foi tirado.

Jornadas do Trabalho II

Nas últimas semanas, uma dezena de municípios gaúchos recebeu as Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, em que a reforma foi explicada ao público pelo próprio deputado Nogueira, coordenador das jornadas, e pelo ministro do TST Aloysio Corrêa da Veiga. O encerramento da etapa gaúcha será nesta sexta-feira, às 12h, no Sheraton, com a presença de autoridades, entidades e público interessado.

A bengala do preconceito

A propósito da iniciativa do Lindoia Shopping de alterar as placas indicativas de idoso com aquela infame bengala e substituí-las por outras sem essa triste figura, o vereador da Capital Paulo Brum (PTB) informa que encaminhou projeto que visa alterar o pictograma que identifica espaços reservados a pessoas idosas. Já está em condições de ser votado. Senhores edis, a bola está com vocês. Não decepcionem.

Historinha de sexta

Em uma redação de jornal de Porto Alegre, nos anos 1970, havia um repórter e colunista que era um Caxias no seu mister, então, teoricamente, ele sabia de tudo nesta área. Só que ele tinha um método esquisito de agir. Quando passava por alguma roda da redação ou mesmo fora dela em que estivesse comentando algum episódio envolvendo governos e militares, ele entrava no papo. - Olha aqui, ó, não é bem assim como vocês estão dizendo. Então baixava bem a voz e fazia uma cara misteriosa. - Mas eu não posso falar... - cochichava. Tudo, todos os dias, sempre, ele sabia tudo, mas não podia falar. Mas convencia alguns focas (novatos) da redação. Um deles o seguia para vê-lo em ação. Depois que ele ia embora, o foca o apontava, respeitoso. - Cara, esse cara sabe tudo! Mesmo tendo feito o voto do silêncio.

Maior ONG do mundo



MARCO QUINTANA/JC

Tomou posse como governadora do Lions LD-3, da Associação Internacional de Lions Clubes, a porto-alegrense Ilse Boelhouwer (d) - na foto, com o secretário Valtair Madalena, e do tesoureiro Cilo Hummes e esposa Áurea. O clube de serviço atua em vários segmentos e projetos com foco na educação, meio ambiente e saúde. Segundo o Financial Times, o Lions é a maior ONG do mundo, presente em 210 países com 45 mil clubes e 1,350 milhão de associados.



Miúdas

CPI dos Cartões terminou, mas o que continua é o preço absurdo cobrado de anuidade.

dos Cartões terminou, mas o que continua é o preço absurdo cobrado de anuidade. POR apenas US$ 10,00, hackers vendem acesso aos sistemas remotos dos aeroportos, acusa a MCAfee (segurança).

apenas US$ 10,00, hackers vendem acesso aos sistemas remotos dos aeroportos, acusa a MCAfee (segurança). IMPRESSIONA a quantidade de criminosos que são libertados por comparsas quando saem de atendimento hospitalar.

a quantidade de criminosos que são libertados por comparsas quando saem de atendimento hospitalar. FAZ-SE uma campanha política e governa-se em prosa. (Mario Cuomo, ex-prefeito de Nova Iorque)