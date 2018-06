Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 26/06/2018. Alterada em 25/06 às 20h43min A Copa de Itaipu

A Hidrelétrica de Itaipu está de olho na Copa do Mundo, mas não é só pela torcida. A questão é evitar picos de baixo consumo durante os jogos da seleção brasileira, planejamento feito pelo Operador Nacional do Sistema com pronta resposta das usinas, entre elas a Itaipu. O consumo cai bruscamente, aumenta no intervalo, e volta a cair para, só voltar ao normal depois do fim do jogo da partida. No jogo contra a Sérvia são esperadas oscilações ainda maiores.

Bento campeão

Das 1,2 mil agroindústrias existentes no Estado, 29 estão instaladas em Bento Gonçalves, o que faz com que a Capital do Vinho seja um dos municípios que mais possuem agroindústrias. São relacionadas à confecção de produtos vegetais, sucos ou vinhos. O município é pioneiro no Rio Grande do Sul, contando com 21 estabelecimentos.

Combinaram com os russos?

As dezenas sorteadas na Mega-Sena no sorteio do sábado passado tiveram quatro acertadores, apesar dos números fora do comum, certo? Errado. Exatamente por causa dessa sequência - 50, 51, 56, 57, 58, 59 - que houve mais felizardos que a média. Ele pensa que ganharia cravando essas dezenas. Se algum dia o sorteio der 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter uma multidão de ganhadores. Não contam com a astúcia de outros apostadores, que pensam a mesma coisa.

Enquadramento

Desde ontem, iniciou-se a vigência da Lei nº 15.182/2018, que trata do cancelamento da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais do estabelecimento comercial que, de qualquer forma, adquirir, distribuir, entregar, armazenar, possuir em depósito, transportar, vender ou expor à venda mercadoria de origem ilícita ou não comprovada. É uma boa, resta saber se a fiscalização dará conta.

E os outros?

Se a política de salários da Petrobras instituída em 2007 foi responsável pela condenação trabalhista de R$ 15 bilhões pelo TST, os diretores responsáveis por ela e o presidente deveriam pagar uma parte. Esse é o mal das estatais. Pintam o sete e, se der errado, azar do Valdemar.

No balanço das carroças

O que encarece bastante os carros fabricados na Europa é a tarifa de importação de 35%. Mas, se depender do Mercosul, ela cairá pela metade por sete anos, oferta feita para a União Europeia, informa o segundo o Valor Econômico. Estamos mesmo precisando de uma sacudida nas carroças, como em 1990.

Em se trabalhando, dá

Os detentos do regime semiaberto do Presídio Estadual de Lajeado estão à disposição da secretarias do município para serviços a serem definidos, de acordo com a necessidade de cada pasta. Em troca, para cada três dias trabalhados, receberão desconto de um dia em suas sentenças, além de um salário-mínimo, para carga horária de 40 horas semanais. A informação é do jornal Independente.

A mureta

Em menos de 48 horas, morreram quatro pessoas em dois acidentes no km 297 da BR-290, na altura de Caçapava do Sul. Como chovia forte, a aquaplanagem pode ser a causa. Mas não foi a falta da mureta. Quem conhece a região das "quatro pontes" sabe que as muretas mal e mal segurariam uma bicicleta.

A camisa da seleção

Um alemão que percebe o salário-mínimo trabalha 11 horas para comprar a camisa da seleção, o brasileiro precisa de 48 horas; um russo, de 77; e um australiano, de sete. O campeão do mundo é a Nigéria, com 298 horas para comprar uma. O levantamento, feito com 25 países, é da plataforma de descontos Cuponation. É relativo, não só pela diferença entre salários-mínimos, mas também porque há países que salgam mais ou menos o preço da peça.

Os afogados

A umidade relativa do ar de ontem atingiu 100%, o que leva sempre as pessoas a exclamar que vão virar sapo. Levada ao pé da letra, todos nos morreríamos afogados ou seríamos anfíbios, porque 100% é água pura. Mas não é, no caso. Por isso ela é relativa. O máximo de umidade do ar é 20%, então estamos falando de 100% sobre 20%.

Miúdas

Finais

SEMINÁRIO "De onde virão os terneiros?", do Senar-RS, ultrapassou a marca de 5,9 mil participantes desde seu início.

"De onde virão os terneiros?", do Senar-RS, ultrapassou a marca de 5,9 mil participantes desde seu início. ESCOLA de Síndicos da Auxiliadora Predial promove hoje/19h30min/ESPM palestra de Gilberto Koenig sobre o tema "Limites dos poderes do síndico".

de Síndicos da Auxiliadora Predial promove hoje/19h30min/ESPM palestra de Gilberto Koenig sobre o tema "Limites dos poderes do síndico". PRESIDENTE da EPTC, Marcelo Soletti fará palestra quinta-feira/12h/Rastkeller Baumbach para a Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes.