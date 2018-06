Five o'clock tea

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 22/06/2018.



Empenhado em manter o bom clima no plenário, mesmo em meio a votações polêmicas, o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Valter Nagelstein (MDB), fez uma espécie de "chá das cinco" e ofereceu bolinhos aos vereadores. Sofia Cavedon (PT) ganhou um bolinho inglês de Nagelstein. Tudo muito britânico, of course.

Historinha de sexta

Uma galeteria em cidade do Norte do Rio Grande do Sul era famosa até em municípios vizinhos pelo excelente frango recheado que fornecia. A demanda era tanta que, com casa sempre lotada, os clientes faziam a encomenda e levavam o galináceo turbinado para casa. Certo domingo, o juiz de Direito da comarca foi buscar o seu. Nem meia hora depois, voltou ao estabelecimento mostrando o frango recheado com uma... tampinha de cerveja. Por uma fração de segundo, o dono ficou paralisado, mas logo abriu um sorriso, virou para a cozinha e gritou bem alto para os ouvidos gerais. - Ernesto, apareceu o felizardo premiado do nosso sorteio! Já monta um engradado de cerveja e entrega agora para o ilustre magistrado!



Tudo parado

O Brasil vive uma situação insólita: está parado duas vezes. Com a economia patinando, piorada pelas consequências da greve dos caminhoneiros, a Copa do Mundo também tem o dom de parar a máquina, principalmente em dias de jogo da seleção brasileira, como nesta sexta-feira. Bancos, repartições públicas, metade do comércio, todos prostrados em reverência no altar do deus Futebol.



Quem será

No Tá na Mesa, da Federasul, de quarta-feira, debateram o tema futebol o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., e o ex-presidente do Inter Fernando Carvalho. Lá pelas tantas, alguém perguntou a Romildo quem venceria o Campeonato Brasileiro neste ano. - O que fizer mais pontos - foi a resposta. Na mosca.



Conquista...

Os senegaleses tomaram conta dos melhores pontos de venda nas calçadas e ruas do Centro Histórico de Porto Alegre. E a impressão que se tem é que eles aumentaram em número, sem contar com os cerca de 60 que foram autorizados pela prefeitura para operar nas calçadas de bairros. Ou fizeram uma espécie de Tratado de Tordesilhas.



...reconquista

Isso porque aumentou consideravelmente a população de ambulantes que não ambulam na Rua da Praia. Nesta quinta-feira, a área estava mais entupida que nariz de alérgico ao frio. Nestas condições você não caminha pela Rua da Praia, se esgueira. Como muitos leitores clamam pela volta do Centro Histórico como antigamente, um conselho: só depois do Juízo Final.



Parabéns para você

Nesta semana a Paquetá - The Shoe Company, que inclui indústria, varejo multimarcas, marcas próprias e digital business, comemorou 73 anos de trajetória, com faturamento na casa dos R$ 2 bilhões. São mais de 200 lojas próprias, 4,5 mil pontos de venda multimarcas e franquias, e mais de 12 mil funcionários.



Sequestro no espaço

A CMPC Celulose Riograndense é autossuficiente em geração de energia elétrica, produzida a partir de biomassa resultante do resíduo do processo de cozimento da madeira. A empresa gerou (2017) 972.675,75 megawatt-hora, sendo 932.667,52 para consumo próprio e 39.998,24 MWh para o Sistema Interligado Nacional. Evitou a emissão de 101,4 mil toneladas de CO2 equivalente.



A primeira

O Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul (SindiRádio) passa a contar agora, de forma inédita, com uma mulher à frente da entidade. Christina Alvarez Gadret é a nova presidente e assume a gestão até 2021. A porto-alegrense é diretora da Rede Pampa de Comunicação.



A Flórida é aqui

Uma das alternativas dos brasileiros para diversificar seus investimentos fora do mercado local é a construção de casas voltadas ao aluguel de quartos a turistas em Orlando, Flórida (EUA). O investimento está proporcionando um retorno de 10% ao ano em dólares. "A demanda por esse tipo de hospedagem fez o primeiro imóvel do gênero na cidade alcançar, em três meses de funcionamento, 100% de ocupação. A média anual atingirá 60%", diz Ricardo Molina, CEO do grupo Casa na Disney.



Feira rural

A prefeitura de Gravataí fará o lançamento da 6ª Feira Agrorrural e Turística nesta sexta-feira, às 20h, na Prainha de Morungava (rua Schreiber, 216).



Miúdas

EMBRAER vendeu mais de 400 aviões E175s para as companhias aéreas norte-americanas desde 2013.

CRACK está presente nas comunidades pesqueiras do País, afirma o Estadão. As drogas estão fora de controle.

PARA esquecer suas vidas miseráveis, drogados optam por algo pior, transformar sua vida em um inferno.

UM símbolo perfeito para o País em que falta tudo seria a imagem de um cobertor curto.

Finais

EMPRESÁRIO Otelmo Albino Drebes recebe, dia 3 de julho, a Comenda Porto do Sol da Câmara Municipal de Porto Alegre. ROTARY Bom Fim promove a palestra da professora Raquel Frison "Neuróbica - Atividade para o corpo e mente", dia 22/12h, rua João Telles, 508. EMPRESÁRIO Jaime Silva (Turis Silva e Fátima) recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha da Assembleia.