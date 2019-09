Oktoberfest na Sogipa

A coluna começa a apresentar as candidatas à corte da Oktoberfest, da Sogipa, que, neste ano, terá o baile de abertura e eleição da nova rainha e suas princesas em 5 de outubro. Dez meninas representando os departamentos de basquete, coral, judô, tênis, futebol, punhobol, atletismo, vôlei, veteranos/plenitude e Projeto Criança disputam o título de rainha da festa. Além da beleza e da simpatia, conhecimentos sobre a imigração alemã e as origens da Sogipa são itens valorizados. A festa típica alemã é considerada a primeira Oktoberfest do Brasil e mantém a tradição germânica de oferecer comidas típicas, música ao vivo e chope em canecos durante o Jantar de Abertura, a Cantina e o Domingo no Parque.

Paula Pereira Sagini e Luiza Maganja Hoberrek. Foto: Fernanda Davóglio/Divulgação/JC

Anna Laura Volkweiss Machado e Júlia Maria Kühl da Silva. Foto: Fernanda Davóglia/Divulgação/JC