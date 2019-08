Comemoração

O Clube do Professor Gaúcho comemorou 53 anos com um jantar no sábado passado, reunindo sua diretoria, ex-presidentes, autoridades e muitos sócios da entidade que brindaram ao lado de convidados e presidentes de clubes co-irmãos. Maria Teresinha Mendes fez as honras da casa e esclareceu sobre o que consta no Plano Diretor do município que prevê o prolongamento de duas ruas que dividiriam o clube e suprimiria áreas importantes do CPG. O vereador João Bosco Vaz já encaminhou um projeto para tratar do assunto na Câmara dos Vereadores.

Jangadeiros

Nesta sexta-feira, o Clube dos Jangadeiros terá o seu Jantar Francês, no Restaurante da Ilha, com o apoio da Aliança Francesa e do Consulado Honorário da França em Porto Alegre, com a presença do cônsules honorários Márcia e Roner Fabris e do adido cultural Patrice Pauc. O show será dos músicos Luana Pacheco, Luciano Leães e Miriã Farias. As reservas poderão ser feitas na central de eventos do Jangadeiros.

Dia dos Pais

Paulo Henrique Taicher e Joaquim no Dia dos Pais, no Juvenil

Valentina e Fábio Segal no almoço do Dia dos Pais, no Juvenil

Food truck

Mais uma edição Festival de Food Truck ocorrerá no dia 31 de agosto, sábado, a partir das 11h durante todo o dia na Sogipa. Comidinhas diversas, lanches especiais, música, chope artesanal, uma feirinha com acessórios e a presença do Nando Tatoo fazendo minitatuagens, são algumas das atrações do dia. Em caso de chuva, o festival será adiado para o sábado seguinte.

Gramado

Julia Rubin Kotlinsky dos Santos e Marcelle Barcelos Ferreira, debutantes do União, em Gramado

Maior Idade

Os jovens e dispostos integrantes do grupo da Maior Idade, do Grêmio Náutico União, terão palestra sobre Sucos detoxificantes e energéticos, com Mariluz Sanguiné Corrêa, na próxima terça-feira, no Espaço União Cooks. Como sempre acontece, um encontro com psicólogo e atividade de movimento completam a programação dos jovens senhores.

Casa NTX

Mediterrâneo

Na próxima semana, nos dias 28 e 29 de agosto, a Confraria União Cooks realiza mais uma edição de seus cursos especiais, com o tema Culinária Mediterrânea - Frutos do Mar, que será ministrado pelo chef Rodolfo Meyer com sabores mediterrâneos e um tempero brasileiro. As aulas serão no Centro Gastronômico da Sede Alto Petrópolis, e estão abertas ao público. Além das secretarias, é possível se inscrever pelo site do clube.

Retorno

A programação das debutantes da Sogipa retorna com a Festa Volta às Aulas animando o início do segundo semestre escolar. A festa contará com a MC Pocah como principal atração da noite desta sexta-feira, a partir das 23h, no Salão de Festas do clube. Autora dos hits "Não sou obrigada", "Quer mais" e "Perdendo a Linha", a cantora de funk coleciona mais de 300 milhões de acessos no Youtube. Após a apresentação da MC, a pista segue agitada pelos DJs Gabriel Rodrigues e Diego Ambrozi.