Agenda das debutantes

As debutantes dos clubes de Porto Alegre retomaram as atividades que antecedem o debut com viagens, aulas e demais encontros. As debutantes da Sogipa passaram o fim de semana em Gramado, com programação exclusiva acompanhando a movimentação do Festival de Cinema. Nesta semana, terão aula de valsa e Festa de Volta às Aulas. Recentemente, as debutantes do Grêmio Náutico União participaram de um encontro na Gang, no qual conheceram looks que usarão durante um desfile no dia 27 de agosto, ocasião em que ocorrerá a inauguração da Exposição Debutantes 2019 com suas fotos virtuais. O próximo sábado marcará a abertura da temporada de debut com o baile de gala do Porto Alegre Country Club.