Programa de inverno

O Jantar de Queijos e Vinhos do Grêmio Náutico União foi a opção acertada para a noite fria do sábado que passou. O cardápio baseado nos queijos, vinhos, frios, pães, pastas, sopa de capeletti, ilha de massas, saladas e sobremesas foi o combustível perfeito para preparar o público para o show da banda Nenhum de Nós, que teve mais uma vez uma atuação perfeita, mesclando clássicos de seu repertório com composições conhecidas do pop rock nacional capazes de colocar todos para dançar e acompanhar de perto a performance do grupo gaúcho.