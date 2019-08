Faltando exatamente 365 dias para a abertura das Olimpíadas de Tóquio, a Sogipa reuniu seus atletas e associados para o acionamento da contagem regressiva em seu relógio na entrada do clube, na semana passada. Mesmo sob chuva, João Derly, Jorge Teixeira, Mayra Aguiar, Felipe Kitadai, Almir Júnior, Thaís Lindemayer e muitos outros integrantes da novíssima geração de atletas sogipanos acompanharam com entusiasmo a cerimônia. Carlos Wüppel em sua fala destacou a importância da participação da Sogipa em olimpíadas e a esperança de trazer no mínimo duas medalhas com seus cinco atletas participantes.

Alice Lindemayer, Thaís Lindemayer e Pyetra Romero. Foto: Luiza Prado/JC

A judoca Mayra Aguiar na cerimônia da Sogipa. Foto: Luiza Prado/JC

Samory Uiki, campeão brasileiro e sul-americano Sub-23 de salto em distância. Foto: Luiza Prado/JC

Cerimônia de contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio na Sogipa. Foto: Luiza Prado/JC

Confiança

Mayra Aguiar, demonstrando confiança em sua participação nos Jogos Pan-Americanos, de Lima, no Peru, concedeu entrevista para o site do Jornal do Comércio em que contou sua preparação emocional e física para enfrentar situações de grande expectativa, como o Pan e as Olimpíadas. Em 5 de agosto, Mayra embarcará junto com Aléxia Castilhos, Daniel Cargnin e Rafael Macedo. Leonardo Gonçalves, também da Sogipa, foi cortado por uma lesão no cotovelo.

Confira o vídeo:

Primeiro ouro

A primeira medalha de ouro conquistada pelo Grêmio Náutico União no Pan-Americano de Lima, no Peru, veio através da participação do atleta Luís Guilherme Porto, na ginástica artística por equipe. "Trazer esse ouro para o Sul, para Porto Alegre, é um orgulho imenso pra mim. Treinei minha vida inteira pra chegar em um alto nível, hoje eu cheguei e estou competindo com a elite, então é um sonho realizado para mim", afirmou o ginasta de apenas 22 anos.

Aniversário

Para celebrar os seus 53 anos de fundação, o Clube do Professor Gaúcho realizará, no sábado, 17 de agosto, a partir das 21h, uma recepção no salão de festas, com jantar assinado pelo Restaurante Ipanema Tropical e show da Banda Áudio 5. O Café do Clube, da Fouet Gastronomia, servirá o café após o jantar.

Muay Thai

A AABB Porto Alegre está oferecendo uma nova modalidade esportiva para os apreciadores das artes marciais. O Muay Thai, a arte das oito armas, está sendo ministrado pelo professor Rui Bichinho Corrêa, na sala de artes marciais do clube, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h às 16h. Inscrições abertas para sócios e não sócios.