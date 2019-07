Rumo ao Pan

Vitória Guerra, atleta da ginástica rítmica, do Grêmio Náutico União é outra grande esperança de medalhas no Pan-Americano, de Lima, no Peru. Vitória é campeã Sul-Americana, com três medalhas de ouro com a Seleção Brasileira de Conjunto, em Bogotá 2019 e foi ouro com a Seleção Brasileira no Pan-Americano de Ginástica Rítmica, no Peru, em 2018. Em 2018 veio a convocação para Seleção de Conjunto. Nos últimos meses, a atleta conquistou a titularidade e vem participando das principais competições internacionais com o grupo. No Pan 2019 ela estreia na competição esta semana, entre 2 e 5 de agosto com a Seleção de Conjunto.

Mostra de decoração

Flávia Sfrair e Paulo Pedroso à frente da Mostra Elite Design

/EDUARDO LIOTTI/DIVULGAÇÃO/JC

A terceira edição da Mostra Elite Design, que acontecerá novamente no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre, já está tomando forma pelas mãos de Flávia Sffair e Paulo Pedroso. Foi formalizado recentemente um apoio institucional à mostra pelo Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau em função do impulsionamento turístico e atração de novos negócios para a Capital que a mostra costuma gerar. O evento que já tem data marcada: acontece novamente às margens do Guaíba, de 27 de setembro a 24 de novembro de 2019.