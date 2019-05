86

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 10/05/2019. Alterada em 10/05 às 03h00min Os 76 anos da AABB

Fernando Luzs no show que recepcionou os convidados na AABB Porto Alegre

MARIANA CARLESSO/JC

A Associação Atlética Banco do Brasil de Porto Alegre, a AABB, completou 76 anos no sábado que passou inovando na concepção da recepção aos associados que foram recebidos com um show do excelente cantor Fernando Luzs acompanhado do maestro e pianista Calil. A dupla de jovens músicos apresentou um repertório variado e de extremo bom gosto que se estendeu durante o serviço de jantar, com muita adequação ao momento. Aliás, o show pode muito bem figurar em qualquer evento, pois tem estilo e ótima performance. A noite movimentada ainda pela banda de Edison Philomena, teve a apresentação do novo casal vice-presidente esportivo, Guilherme Collares e Vanessa Paschoal e da vice-presidente cultural, Lilian Heuser estreando em suas atividades no clube.

Cervejas

A Festa da Cerveja, que acontecerá no dia 25 de maio, às 19h30min, no Salão DCG, da Sogipa, terá as bebidas artesanais produzidas pela Confraria da Cerveja do clube como a grande atração da noite. Além dos oito tipos de cerveja, o jantar contará com um serviço de bufê de entrada com mesa de pães, queijos e pastas e o cardápio principal será composto da culinária alemã, com chucrute, salsicha bock, linguiça, joelho de porco, filé com molho nata, saladas e sobremesas. Os convites já estão à disposição na secretaria administrativa da Sogipa.

Referência

Iraci Laura Silveira na Igreja de Nosso Senhor do Bom Fim, em Salvador

Ivan Mattos/Especial/JC

A baiana mais gaúcha do Brasil, Iraci Laura Silveira, após 37 anos morando em Porto Alegre, retornou à sua terra natal, Salvador e tem sido a referência na capital baiana para os amigos que deixou aqui. Incansável, Iraci faz questão de acompanhar os amigos que aportam por lá e apresentar os melhores lugares para provar a culinária baiana e passear. Entre os destaques, aponta a Casa do Rio Vermelho, uma das moradias do casal Jorge Amado e Zélia Gattai, o Solar do Unhão, com seu pôr do sol e restaurante Soho, além, é claro, do Pelourinho, das igrejas e ladeiras baianas com seus sons, sabores e cheiros característicos. Desde a semana passada Iraci está em Porto Alegre trabalhando e visitando amigos.

Revival

Neste sábado, a festa Back to the 80's retorna ao Salão Épico, do Grêmio Náutico União, em mais uma edição para relembrar os nem tão velhos tempos vividos nos anos 1980, tanto na música, quanto na moda. Os grandes e memoráveis sucessos dançantes de Michael Jackson e Madonna integrarão o set list da Banda LoveCats que convida os participantes a entrarem no clima retrô nas roupas e adereços.

Remo

A sede da Ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União receberá nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, a primeira etapa do Troféu Brasil de Jovens Talentos do Remo. No dia 2 de junho ocorre o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo 2019. O objetivo de ambas as competições é fomentar a prática do remo de base e revelar novos talentos do esporte. Organizada pelo GNU e Confederação Brasileira de Remo (CBR), a competição tem o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e parceria da Remosul.