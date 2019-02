86

670966

2019-02-22 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 22/02/2019. Alterada em 22/02 às 01h00min Paraíso tropical

A psicóloga e empresária Camilla Terra escolheu os exclusivos recantos de Trancoso, na Bahia para comemorar seu aniversário no fim de semana passado. Acompanhada da mãe, Estelamaris, Camilla selecionou a praia das Tartarugas, o point mais cobiçado do momento para passar o dia com seu grupo de amigos e oferecer uma deliciosa moqueca de camarão e peixe como almoço ao cair da tarde. Outro local paradisíaco de Trancoso, longe dos holofotes e agitos comuns do Quadrado, a pousada Estrela D'Água recebeu o grupo para a continuação dos festejos, no dia seguinte, com brindes de espumante e bobó de camarão, desta vez dividindo as atenções com a atriz Ísis Valverde que também comemorava aniversário por lá.

Os 57 anos da Saba

Michele Venzon Salgado e Branca Adaime

/JOSÉ PADILHA/DIVULGAÇÃO/JC

A Sociedade Amigos do Balneário Atlântida, a Saba, comemorou seus 57 anos, no sábado que passou, com uma recepção impecável em seu renovado salão de festas. Leandro e Branca Adaime foram os anfitriões do jantar que teve mais uma vez a assinatura do chef Lúcio Moraes que apresentou entrada de camarões gigantes e um cordeiro ao molho de vinho elogiado por todos. Élvio Sobucki ficou responsável pela organização e decoração do salão e o DJ Ricardo Saraiva sonorizou a festa que imprimiu mais uma vez o estilo sóbrio e moderno da atual gestão.

Capital Inicial

Os convites para o baile de aniversário do Grêmio Náutico União, no dia 6 de abril, já estão à disposição dos sócios e não sócios do União, nas secretarias do clube para venda. A atração musical será o Capital Inicial, que irá comemorar os 113 anos de fundação do União. O DJ Ivan Aune completa a lista de atrações do jantar cujo cardápio será do chef Lúcio.



Picadeiro

Os Bailes de Carnaval do Clube do Professor Gaúcho (CPG) irão acontecer nos dias 3 e 4 de março, transformando o salão de festas em um grande picadeiro. O CPG entrará no fantástico mundo do circo para receber os pequenos e grandes foliões. No domingo, 3 de março, a partir das 16h a criançada faz a festa e dá o play nas folias do momo e no dia 4, a partir das 23h, será a vez dos adultos caírem na folia. A Expressão Banda Show será a responsável pela animação do salão.