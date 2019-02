Jantar de confraternização

86

668423

2019-02-05 01:00:00

O presidente da Federação Nacional de Clubes, Arialdo Boscolo, veio de São Paulo para o lançamento do Sindicato dos Clubes Esportivos do Rio Grande do Sul (Sincergs), presidido por Maria da Conceição Nogueira Pires, que também preside a Federaclubes. O jantar de apresentação do novo sindicato ocorreu no Grêmio Náutico União e teve a participação de 26 clubes do Rio Grande do Sul. A ocasião serviu também para o secretário de Esportes João Derly fazer uma explanação do que serão os primeiros 100 dias do governo Eduardo Leite no que diz respeito aos investimentos e ações de sua pasta. Os integrantes assinaram um documento que firma a parceria entre a Secretaria de Esportes e o Sincergs.