Cardápio elaborado

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 01/02/2019.

Arthur Ferreira Neto, Alexandre Makariewicz e Vilson Ferreira



A 28ª edição do Jantar dos Cozinheiros, na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), realizado no último sábado, comprovou, mais uma vez, a dedicação daquele grupo de bravos cozinheiros que enfrentaram o forte calor no preparo de seus elogiados pratos. As 12 cozinhas tiveram grande movimento desde cedo, quando os aperitivos foram sendo servidos, antes da abertura do jantar. Os pratos de lagosta, camarão e bacalhau tiveram a preferência do grande público presente, sem desmerecer os pratos de cordeiro e costelão que também tiveram seus adeptos. Nana Pereira, no entanto, se superou em sua sobremesa, Sublime de doce de leite, que encerrou o cardápio com maestria, deixando o caminho aberto para a pista de dança movimentada por Pimpo Contursi.

Cozinheiros

Falando em gastronomia, o Grêmio Náutico União anuncia para o dia 2 de abril o início do Curso de Novos, ministrado pelo União Cooks, em que são oferecidas as primeiras noções de cozinha. Já os mais adiantados terão o Curso Avançado de Gastronomia iniciando suas aulas no dia 15 de abril. As inscrições para ambos os cursos já estão abertas nas secretarias do clube.

Crianças

O Projeto Criança, oferecido pela Sogipa, está com as inscrições abertas para a programação que se inicia em 28 de fevereiro para crianças entre dois e 10 anos. As turmas funcionam de segunda a sexta-feira, em dois turnos, além do turno integral com almoço. No projeto, as crianças aprendem noções de higiene, ecologia, convivência e prática de esportes.

Aquáticos

Enquanto o verão segue inclemente para quem está na cidade, a AABB Porto Alegre oferece opções de refresco e saúde com as aulas de natação e hidroginástica nas piscinas do clube. A metodologia Gustavo Borges está disponível para as aulas de natação com um conteúdo pedagógico e objetivo embasado no método utilizado por 220 cidades no Brasil com mais de 170 mil alunos. As inscrições estão abertas para as duas atividades com turmas e horários diferenciados.

Torres

A Sapt (Sociedade Amigos da Praia de Torres) fará a comemoração de aniversário de seus 83 anos no dia 16 de fevereiro, com jantar seguido de show musical com o tenor Giovanni Marquezeli, juntamente com uma mostra de arte de trabalhos de seus associados.