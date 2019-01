86

667325

2019-01-28 22:36:13

Em mais uma manhã de sol forte e praia cheia no sábado passado, a equipe de nadadores olímpicos, paralímpicos e masters do Grêmio Náutico União participou junto aos guarda-vidas das praias de Capão da Canoa, Xangri-Lá e Atlântida em seu trabalho de prevenção e salvamento. Cinquenta nadadores participaram da operação Guarda-vidas por um dia, que resultou em duas ocorrências no mar. Atuando entre as guaritas 74 a 86, os nadadores aprenderam, em treinamentos previamente realizados, os procedimentos indicados em caso de afogamentos. Os guarda-vidas também atuam na prevenção e conscientização, por isso, alguns nadadores distribuíram folders e pulseiras de identificação infantis aos veranistas na praia cheia. A nadadora Cibele Jungblut presenciou um dos resgates. "Na minha guarita teve um afogamento grau 1, que é quando a pessoa não consegue sair da água, mas está consciente, foi no geral uma experiência incrível e fica a lição de que a prevenção é muito importante e que há que se ter muito cuidado no mar", destaca a atleta de 15 anos que nada provas de piscina e águas abertas, frequentemente no mar.