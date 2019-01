Calendário de eventos 2019

86

666274

2019-01-22 01:00:00

O calendário com a programação social e esportiva do Porto Alegre Country Club acaba de ser divulgado à imprensa e, com ele, os principais eventos do ano com suas datas foram conhecidos. Os torneios esportivos seguem como a grande atração de 2019, com circuitos para todas as idades e torneios femininos que se iniciam em fevereiro e que já são uma tradição do clube de golfe. As inscrições para o Debut do Country já estão abertas, e a programação será entregue em 12 de março. A festa de abertura da temporada social 2019 contando a história do golfe está marcada para o dia 29 de março, e o aniversário de 89 anos do PACC acontecerá em 31 de maio.

Christiano Saboya e Daniel Assumpção no PACC. Foto: FOTOS CLAUDIO MORAES/CR VÍDEO/DIVULGAÇÃO/JC