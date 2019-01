86

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 18/01/2019. Alterada em 17/01 às 22h07min Jantando com o presidente

O chef Lúcio Moraes em sua mesa de saladas e entradas frias

A noite em que o presidente da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida, a Saba, deu as boas-vindas aos sócios e veranistas teve o sabor especialíssimo das iguarias preparadas pelo chef Lúcio Moraes para o Jantar com o presidente. Élvio Sobuck se encarregou do projeto de decoração e organizou o primoroso jantar em que o chef Lúcio privilegiou a gastronomia escandinava na atraente mesa de entradas e saladas com frutos do mar e coquetel de camarão que, por si só, era um cardápio completo. O prato quente teve filé ao molho madeira e uma terrine de legumes servido à francesa. Os drinques de Dudu das Caipiras foram o complemento certo para a noite em que Leandro e Branca Adaime juntamente com a diretoria e o auxílio luxuoso de Lourdes Zarpellon Kullmann recepcionaram sócios e amigos na sexta-feira que passou.

Jangadinha

A colônia de férias do Clube dos Jangadeiros está recebendo crianças de 5 a 12 anos, de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 18h. A garotada passa o dia em meio a natureza aproveitando a piscina, jogos, passeios náuticos e ações ecológicas. Informações pelos telefones 3094-5770 e 99649-9171.

Debut Sogipa

Já são 10 as meninas inscritas para o baile de debutantes da Sogipa em 2019. As garotas já começaram a se encontrar informalmente e estão usando as redes sociais para trocar ideias e combinar festas. Uma das primeiras atividades confirmadas é um curso de fotografia com a participação de Dionathan Santos, sobre Foto no bolso, na segunda quinzena de março. As inscrições para o debut seguem abertas até lá.

Diversão

A AABB Porto Alegre programou uma diversão para a criançada que curte as férias em Porto Alegre e fará a sua Hora do Conto, no próximo dia 26 de janeiro. A Biblioteca Eduardo Haute receberá as crianças e seus familiares para o encontro literário, a partir das 15h. As inscrições para participar da programação estão disponíveis na biblioteca do clube.

Beira-mar

Veranistas unionistas são parceiros em tempo integral da Saba e aceitaram na hora a sugestão do presidente do União, José Naja Neme da Silva, para armar um churrasco com a turma do Off Road na sede social do clube, nesta sexta-feira, a partir da 21h. As confirmações estão sendo feitas pelas redes sociais e o churrasco sai mesmo com os amigos pilotando a churrasqueira da Saba. Na ocasião será definido o passeio de verão a ser realizado, que terá como ponto de partida o Litoral Norte.