Trilha de verão

2019-01-15 01:00:00

O fim de semana passado foi movimentado pelos jipeiros integrantes do grupo Jeeplovers que aproveitaram a estadia na praia de Atlântida e arredores para participar do passeio promovido pela Savarauto com organização de Clóvis Kalikoski, o conhecido Chakal. O passeio Jeeplovers de Verão, com 35 carros Jeep, passou por estradinhas e trilhas ao pé da serra litorânea, em meio à exuberante natureza, por dentro do rio Maquiné, encerrando a viagem na cascata de Garapiá. No retorno, um assado reuniu os participantes no Espaço Savarauto, em Atlântida, que teve ainda os doces do Diego Andino de sobremesa.

Eliseu e Vera Pereira na largada dos jipeiros no Litoral Norte. Foto: Marcos Azevedo/Divulgação/JC

Matheus e Stephanie Pereira no espaço da Savarauto, em Atlântida. Foto: Marcos Azevedo/Divulgação/JC