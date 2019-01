86

664607

2019-01-11 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 11/01/2019. Alterada em 11/01 às 01h00min Estrelas da água

Momento de largada no Torneio Open de Natação, no União

/ANDRÉ ANTUNES/DIVULGAÇÃO/JC

Entre os dias 19 a 21 de dezembro, o Grêmio Náutico União voltou a viver as emoções de um campeonato de natação envolvendo atletas de todo o Brasil e movimentando a sede Moinhos de Vento. O Torneio Open, uma das principais competições nacionais de natação, recebeu 122 atletas de 25 clubes de todo o País. Nas piscinas do GNU, grandes nomes do esporte como Etiene Medeiros e o gaúcho Fernando Scheffer, além das estrelas do clube, como Viviane Jungblut, que conquistou três medalhas e manteve a soberania nas provas de fundo no País, e Lucas Peixoto, nadador da nova geração que vem se destacando nas competições. Também conquistaram medalhas para o União, Graciele Herrmann, Betina Lorscheitter, Gustavo Louzada e Laura Paludo. O GNU terminou o Torneio Open, em terceiro lugar geral, com a melhor colocação da história unionista na competição.

Oportunidades

A Sogipa iniciou o seu tradicional processo de seleção de jovens atletas com a peneira de vôlei, em dezembro. Agora, até 23 de janeiro, os profissionais de cada modalidade avaliarão as capacidades técnicas e físicas dos atletas, que poderão integrar as equipes competitivas ou as turmas das Escolas de Esporte. Não é necessário ser sócio da Sogipa para participar do processo seletivo. As modalidades que estão sendo oferecidas são vôlei, tênis, tênis de mesa, basquete, judô, ginástica artística, ginástica rítmica, atletismo, esgrima e futebol sete. Cada candidato deve comparecer ao clube com material esportivo próprio.

Veleiros do Sul

O Clube Veleiros do Sul está recebendo crianças para a sua Colônia de Férias da Escola de Vela Minuano para a temporada de verão. O programa conta com profissionais de Educação Física especializados e tem a coordenação do professor Mauro Ferreira. Para a criançada que desejar ter as primeiras noções de vela, haverá aulas básicas. Arvorismo, passeios de barco, trilhas, rampas de sabão, cama elástica, entre outras brincadeiras, completam a programação.

Juvenil

Na próxima terça-feira, dia 15 de janeiro, às 21h, no Salão Vila Rica terá lugar o coquetel de posse da nova diretoria da Associação Leopoldina Juvenil para a Gestão 2019. O atual presidente Gustavo Caleffi passará o cargo para Marcelo Corrêa da Silva, que permanecerá na presidência até o final deste ano.

Futevôlei

O IV Circuito de Futevôlei irá movimentar as quadras da modalidade na AABB Porto Alegre a partir de 13 de fevereiro, em sua primeira etapa, e no dia 13 de março, em sua segunda etapa. As inscrições já estão abertas no site do clube para sócios e não sócios, com as disputas acontecendo sempre a partir das 18h30min nas quadras de areia do clube.