Reeleição no União

2018-12-31 01:00:00

O Conselho Deliberativo do Grêmio Náutico União reconduziu à segunda gestão os atuais presidentes José Naja Neme da Silva e o vice-presidente Paulo Kolberg Bing. Os dois seguem à frente da diretoria executiva do União no biênio 2019/2020 e terão brindes de comemoração na noite desta segunda-feira, durante os festejos do Réveillon do clube que é um dos mais tradicionais da Capital.