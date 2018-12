Um natal ensolarado

86

Rafaela Macchu Kendzerski no encontro com o Papai Noel /JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

A festa que antecipou o Natal no Grêmio Náutico União contou com a presença do bom velhinho, que aterissou na área da Piscina Lago I e Solarium da sede Alto Petrópolis, agitando a criançada que aproveitou as atrações infantis, apresentação do coral do clube e distribuição de doces durante a recente tarde de festa.

Maria Claudia Richter e Henrique Meyer com o filho Arthur. Foto João Mattos/Divulgação/JC

Felicitações

A coluna agradece sensibilizada as inúmeras manifestações e votos de Feliz Natal e retribui desejando que este Natal seja um momento de paz, reflexão e solidariedade entre as famílias e que se possa reviver o verdadeiro sentido da data, repleta de paz e entendimento. Um Feliz Natal a todos os leitores e colaboradores.