2018-12-21 01:00:00

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 21/12/2018. Alterada em 21/12 às 01h00min Destaques Esportivos 2018

A cerimônia de premiação dos Destaques Esportivos 2018, do Grêmio Náutico União, reuniu recentemente, a nova geração de atletas que tem se destacado pelas competições de várias modalidades ao longo do ano. Ao lado de nomes já consagrados, os novos rostos da natação, vôlei, remo, ginástica artística, judô, entre outros esportes, confraternizaram com técnicos, familiares e diretoria do clube na festa anual do esporte.

Escotismo

O Grupo Escoteiro Guia Lopes, do Grêmio Náutico União completa 80 anos nesta sexta-feira, com jantar comemorativo na Praça dos Fundadores do clube. A turma ligada à atividade e seus amigos estarão reunidos a partir das 21h para os brindes pela passagem da data.

Atlântida

No dia 30 de dezembro, na beira da praia de Atlântida, será lançada a Revista da Saba, publicação contendo toda a programação para o verão, até o Carnaval. A 28ª edição do Jantar dos Cozinheiros, o Saba, Samba, Show, com a banda Amantes do Samba, e o aniversário de 57 anos do clube, no dia 16 de fevereiro estão entre as principais atrações. Março será a vez dos bailes de Carnaval infantil, no sábado e segunda-feira, com o baile adulto turbinado com novidades, um DJ e a Banda Magnata.

Merecimento

Quem também foi destacado por seus méritos esportivos mais do que merecidos foi o técnico de atletismo da Sogipa, José Haroldo Loureiro Gomes, o Arataca. O técnico simpatia foi premiado recentemente durante cerimônia no Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul, por sua atuação na temporada de 2018 pela Associação das Federações Esportivas do RS. Arataca tem mais de 40 anos dedicados à formação de atletas que brilham em competições nacionais e internacionais, inclusive olimpíadas.

Veleiros

Eduardo Ribas passou o timão ao novo comodoro eleito Cícero Hartmann

/RICARDO PEDEBOS/DIVULGAÇÃO/JC

O Clube Veleiros do Sul completou 84 anos na semana que passou e teve a troca do timão que significa a mudança no comando do Veleiros do Sul para o biênio 2019/2020. Eduardo Ribas passou o timão ao comodoro eleito Cícero Hartmann, que é velejador e vice-campeão Mundial da classe Soling, título conquistado recentemente, em Buenos Aires. A diretoria é composta ainda pelo vice-comodoro esportivo, Kadu Bergenthal; social, Carlos Alberto Trein; administrativo, Paulo Hennig e patrimônio, Luis Antônio Schneider.

Em tempo

A Fouet Gastronomia assumiu o quiosque de alimentação do Veleiros do Sul, com opções de lanches rápidos e drinques. O serviço é direcionado aos sócios do clube e seus convidados.