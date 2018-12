Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 14/12/2018. Alterada em 14/12 às 01h00min Garden Party na AABB Porto Alegre

Ricardo Accioly e vereadora Comandante Nádia

LUIZA PRADO/JC

A AABB Porto Alegre antecipou as despedidas de 2018 com mais um Garden Party sob toldos montados nos jardins do clube, no sábado que passou, com decoração natalina e muitas luzes. Os convidados, que mais uma vez se vestiram em grande estilo de branco e prata, foram saudados por balões de estrelas à entrada do grande salão, onde mais de 600 pessoas participaram do jantar de cardápio festivo e muito elogiado. A pista de danças teve abertura apoteótica com o show de D&C Project Live, com o DJ Claudio Fonseca e do violinista Derick Jagnow, que colocou todo mundo para dançar tendo o DJ Ivan Aune na sequência.

Atlântida

Leandro e Branca Adaime já anunciam a programação da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida, a Saba, para o verão. O clube praiano abrirá a temporada cheio de novidades em sua estrutura. Desde a piscina, que recebeu aquecimento e maior acessibilidade, passando pela Sede Campestre com sua nova quadra de futebol society de grama sintética e iluminação. Para as crianças, a parceria com o Internacional e o Grêmio resultou no Camp Grenal, escolinha de futebol para meninos e meninas entre 7 e 11 anos, com início em 3 de janeiro. O primeiro evento social, o Jantar de Abertura, terá o chef Lúcio assinando o cardápio.

Réveillon

Considerada uma das maiores festas de Réveillon da Capital, a virada de ano no Grêmio Náutico União terá ceia com assinatura do Chef Lúcio, a partir das 21h, e som de DJ André Tomatis, no Salão de Festas. Para quem optar apenas pela festa à beira da piscina, o agito ficará por conta de DJ Ivan Aune, a partir das 23h. Os convites para a ceia estão à venda nas secretarias do clube, com valores entre R$ 260,00 e R$ 365,00 para adultos. Os ingressos para a festa podem ser adquiridos, ainda, on-line, no site do GNU (www.gnu.com.br).

Revista

Valkiria Schotkis no lançamento da mais recente edição da VLK

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC





Casa NTX

Encerrando o ano de atividades, as debutantes da Casa NTX realizarão, na próxima terça-feira, dia 18 de dezembro, uma celebração de Natal na Fundação Pão dos Pobres. Elas serão acompanhadas por seus pais e debutantes de anos anteriores. Na ocasião, as crianças da Fundação receberão também um presente especial da Grendene. O Debut da NTX já está com suas inscrições encerradas para 2019 e já tem 25 meninas inscritas.

Natal animado

A chegada do Papai Noel na AABB Porto Alegre será no próximo domingo, dia 16, durante a Festa de Natal na AABB - Um universo de emoções! Realizada pela primeira vez em um domingo, a brincadeira começa às 11h e se estenderá até às 19h, com praça de alimentação, brinquedos infláveis e oficinas. A chegado do astro natalino está prevista para às 17h30min. Como entrada, um livro ou um brinquedo em bom estado para as ações beneficentes do clube.