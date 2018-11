Contos para o verão

Laura Becker Fett, diretora cultural da Saba, Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida, deu um alô para a coluna informando sobre a segunda edição do Concurso Literário, que está com as inscrições abertas para o envio de contos até o dia 30 de novembro. O regulamento e as demais instruções para os participantes estão detalhados no site do clube