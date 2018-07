O aniversário da coluna

No mês de julho, a coluna completou 15 anos de publicação no Jornal do Comércio. E motivos não faltam para comemorar. Quando o mestre Salimen Jr. propôs a este colunista reinventar um espaço dedicado aos clubes da Capital, um misto de honra e entusiasmo deram a resposta na hora. Trabalhar com um universo, que afinal, não é tão novo para muitos de nós que crescemos e vivemos nos clubes sociais da cidade, em diferentes épocas, se revelou prazeroso e repleto de atividades sociais, culturais e esportivas interessantes. Conhecer pessoas, entrevistar artistas, esportistas, conhecer novas debutantes, frequentar festas, shows, aniversários, passeios off road, tudo sob a ótica de um jornalista que estava aprendendo seu ofício, foi um grande prazer. Este é o momento de agradecer pela trajetória, carinho e respeito conquistados. Obrigado a todos pela confiança e gentileza que continuo recebendo.