Noite de apresentação

06/07/2018

Na sexta-feira passada foram apresentadas as 53 debutantes de 2018 da Associação Leopoldina Juvenil, durante o jantar oferecido pela diretoria do clube, que teve, mais uma vez, Gustavo e Luana Caleffi auxiliados por Lúcia Dias recepcionando as meninas e seus pais no Salão Leopoldina. Após o jantar, as meninas cumpriram o cerimonial de apresentação à imprensa e diretoria antes de se unirem aos amigos para a festa jovem que se seguiu após as formalidades, e que teve a discotecagem do DJ Tomatis para as danças.

Bazar

Suzete Suslik Zylbersztejn, Vera Schwarcz e Mylene Ryba Siegmann são algumas das participantes da Na'amat Pioneiras de Porto Alegre, que está organizando tradicional bazar anual beneficente, neste domingo, dia 8 de julho, das 10h às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil. Com entrada franca, o bazar é uma boa opção para aproveitar o domingo e conhecer a culinária e a cultura judaicas, e colaborar com o Instituto do Câncer Infantil, o Lar da Criança Anne Frank e Damas de Caridade.

Confrarias

O cardápio do Jantar das Confrarias da Sogipa, nesta sexta-feira, terá paella e pasta de berinjela árabe, fraldinha empanada ao molho de quatro queijos e molho de queijo com nozes; bacalhau Zé do Pipo e pasta al pesto; ovelha em especiarias e pasta de tomates secos; camarão à grega e pasta de atum; filé ao molho de shiitake e pasta de iogurte; costelinha de porco assada e pasta picante; filé de peixe com crosta de amêndoa sobre trio mousseline; e frango ao molho de ostras.

Café colonial

Neste sábado, quem visitar a sede da Ilha do Pavão do Grêmio Náutico União terá mais uma opção gastronômica para conhecer. O Café Colonial que a Tia Rô passa a oferecer quinzenalmente é composto de todas as atrações que compõem os cafés coloniais da serra gaúcha, como tortas, cucas, cupcakes, croissants, cafés, sucos e doces caseiros.

Feijoada

A Feijoada de Teutônia, realizada anualmente pelo Grupo Escoteiro Guia Lopes na sede Ilha do Pavão do Grêmio Náutico União, chega a sua 40ª edição. Nesta edição, o almoço, destinado para escoteiros, associados, amigos e familiares do grupo, será realizado neste domingo, dia 8, a partir das 12h, e promete boa comida e diversão.