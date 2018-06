Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Ivan Mattos

Clubes

Notícia da edição impressa de 29/06/2018. Alterada em 29/06 às 01h00min Os 155 anos da Associação Leopoldina Juvenil

Disposta a fazer história, rejuvenescendo a cada ano, a Associação Leopoldina Juvenil reinventou a forma de comemorar seus aniversários e vem colocando em prática, com absoluto sucesso, uma fórmula que já se espalhou pelos clubes da cidade. Há três anos o presidente Eduardo de Freitas Machado sugeriu o formato que caiu no gosto dos sócios ao trazer um nome expressivo do rock nacional para um grande show no Salão Leopoldina, independente do jantar de comemoração de aniversário. A receita deu tão certo com Paula Toller, que seguiu com os Paralamas do Sucesso e agora com os Titãs, liderados por Sérgio Britto, Toni Belotto e Beto Lee, que realizaram um espetáculo impecável no sábado que passou.

Tapis rouge

Country

Na sexta-feira, um happy hour irá movimentar o Piano Bar, no Bar Inglês, do Country Club. Nesta edição, o projeto French Brothers tocará um repertorio que vai do blues aos clássicos do rock inglês e soul music. A gastronomia terá um cardápio especial, à escolha de cada um, na linha thai food - thai fried rice e thai spring rolls - e novidades do cardápio de 2018, como o Filé Rahmschnitzel.

Diversão

Haverá diversão para todas as idades no Grêmio Náutico União neste fim de semana. Nesta sexta-feira, o União pela Música promove mais um encontro musical no Depósito 1 da sede Alto Petrópolis, com entrada gratuita para associados e seus convidados. No sábado, o Projeto Lazer do GNU promove show com música ao vivo e varal artístico com a Parapiás Produtora. Brinquedos infláveis divertirão os pequenos, das 15h às 17h, no Solarium da sede Alto Petrópolis. Para participar, basta contribuir com a doação de um brinquedo novo ou em bom estado para o Grupo União Voluntários.

Debutantes

Nesta sexta-feira, serão conhecidas as novas debutantes da Associação Leopoldina Juvenil durante o jantar de apresentação das 63 meninas, que dará início à programação que antecede o baile de gala, que será realizado em 6 de outubro. Logo depois do cerimonial de apresentação à imprensa e diretoria do clube, segue a Festa Jovem.

Cardápio

O tradicional e concorrido Jantar das Confrarias, da Sogipa, na noite de 6 de julho, será nos salões Hannover, Baviera e Turner, cuja atração principal são os pratos preparados cada um por uma das confrarias do clube. Também haverá degustação de cerveja artesanal produzida pela Confraria da Cerveja, de vinhos, pães e pastas. A banda Earte fará uma apresentação especial e, logo depois ao jantar, a pista será movimentada por um DJ.