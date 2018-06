O grupo de amigos que formam a Cozinha do Bem e que conta com Alexandra Beylouni, Karin De Króes, Adriane Laste, Izabel Luz, e Lila Collato, entre outros nomes, se encarregou dos preparativos da 5ª Feijoada do Bem, no Grêmio Náutico União, no sábado (23). A renda foi revertida para a Creche da Tia Beth, na Vila Bom Jesus, que atende cerca de 70 crianças com idades entre zero e seis anos. A entidade está precisando de algumas obras e a iniciativa irá colaborar para a sua realização. O prato principal e demais acompanhamentos foram preparados pelos integrantes da Confraria União Cooks, parceiros da ação, que teve o apoio de muita gente disposta a colaborar com a causa, e que contou com a jornalista Magda Beatriz como madrinha e incentivadora.