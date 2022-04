Sofrimento e esperança

Dizer que o filme Tre piani (Três andares) é o melhor entre os aqui exibidos do diretor Nanni Moretti não faz inteira justiça a este trabalho admirável por vários motivos. Trata-se, por diversas razões, de uma peça cinematográfica de qualidade superior e também inovadora, na medida em que sabe colocar com perfeição linhas paralelas que se encontram e se misturam para formar um painel rico de situações reveladoras. Ao contar três histórias, Moretti, ele próprio no elenco interpretando um juiz autoritário, não se deixa levar pelas facilidades do chamado filme em episódios, comum no cinema de outra época, e descreve três dramas ao mesmo tempo, assim aumentando a dramaticidade de cada um. Baseado em um romance do escritor israelense Eskol Nevo, Moretti traz a ação de Tel Aviv para Roma, uma operação que, sem dúvida, serve para acentuar a universalidade dos temas desenvolvidos. O cenário principal é sempre o mesmo, mas os dramas, embora relacionados, são diferentes, o que amplia o alcance da narrativa. O filme é também mais um a lembrar que o cinema continua vivo, embora os ataques que tem sofrido nos últimos anos da demagogia, dos discursos superficiais, do humor pobre, das aventuras alienantes e da mediocridade espalhada e até consagrada por alguns setores. Eis um filme focalizado em personagens e que procura, ao analisá-los, encontrar as causas dos tumultos e agressividades que perturbam o convívio humano e transformam o ambiente familiar em cenário difícil de ser habitado, um microcosmo dotado daqueles sinais que o transformam num símbolo da sociedade inteira.

Tudo começa com um desastre, algo que antecipa o que irá acontecer depois como também serve para aproximar cada uma das narrativas. Trata-se realmente de uma violência causada por um sofrimento cujas causas serão aos poucos reveladas. O tipo de repressão causadora do acontecimento que abre a narrativa vai aos poucos sendo revelada e atinge um momento de grande agressividade quando o pai sofre as consequências de sua rigidez e padece a dor maior, ao sofrer a fúria de toda a agressividade então adquirindo sua forma mais devastadora, aquela que transforma em ruínas todo um projeto de educação erguido sobre conceitos de uma disciplina deformadora e que dispensa o humano. A cena da agressão chega aos limites da dramaticidade, por expor de maneira contundente a devastação causada pelo ressentimento e a cólera gerada pela repressão. A reconstrução de um mundo destruído é tentada por recursos gerados pela fantasia e por uma comunicação que mesmo artificial expõe a esperança de uma recriação da harmonia almejada e perdida. Este, por sinal, é o tema central das três histórias, todas encerradas de maneira a permitir que sonhos, mesmo que através da imaginação, sejam realizados.

O pai está também presente no episódio que é dominado pela desconfiança de um personagem angustiado pelo que imagina ter acontecido com sua filha ainda criança, e deixada no apartamento de um idoso, que a trata como se fosse sua neta. O que acontece ao pai é um processo no qual se esconde, como se ele fosse um personagem bergmaniano, um processo incestuoso, algo que será confirmado na cena que ele não resiste à provocação erótica da vizinha adolescente. Tudo é acompanhado por sofrimento e termina até mesmo em estúpida agressão a um inocente hospitalizado como se tudo fosse uma autopunição, originada por um sentimento de culpa por algo imaginado. E onde fantasia e realidade se mesclam acontece no que é vivenciado pela mãe que vê no pássaro escuro uma ameaça e uma advertência a um erotismo reprimido. O marido distante por deveres profissionais e o cunhado podem ser vistos como o mesmo personagem, com o segundo exercendo papel do amante imaginário. Também aqui há uma cena de agressão, como se o marido estivesse procurando distância de desejos sufocados. Todas as histórias terminam de maneira a colocar na tela imagens que não devem ser confundidas com uma solução superficial, até porque uma delas é concluída pela visão de um sonho concretizado, a volta da desaparecida. Nas cenas finais o filme tangencia o tão procurado universo formado pelo equilíbrio essencial ao convívio humano.