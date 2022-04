Cenas de dois casamentos

A trajetória da protagonista de A pior pessoa do mundo, do cineasta norueguês Joachim Trier, também roteirista do filme em parceria com Eskil Vogt, é daquelas que revelam dificuldades nos relacionamentos humanos e tornam visíveis suas causas, explorando com extrema habilidade as marcas deixadas por experiências passadas no comportamento presente. Mesclando elementos da comédia com temas dramáticos, o filme de Trier capta ao mesmo tempo o passado e o presente, na medida em que registra ações atuais colocadas em cena através de elementos contidos nos cenários ou no movimento de outros personagens e relacionadas a vivências antigas. E vai além ao focalizar o presente como se fosse a configuração do futuro.

Nas cenas iniciais, a protagonista é o retrato da indecisão, indo de uma escolha a outra, até que, profissionalmente, se fixa na fotografia. Ela passa, portanto, a agir como uma registradora em imagens fixas da realidade. Na cena em que ela corre como se estivesse percorrendo uma série de fotografias de muitos personagens fica clara sua intenção de se afastar de um mundo paralisado. Depois deste emprego da fantasia num relato bastante realista, a fotografia de estátuas volta a ser um filme, as imagens fixas voltam a adquirir movimento, expressão de rebeldia diante de uma situação imposta e não aceita pela personagem.

O primeiro relacionamento é aparentemente uma relação marcada pela harmonia. Mas na visita durante férias a uma casa de amigos, diante do olhar da protagonista aparecem cenas do passado e, também, e certa forma, uma visão do que poderia acontecer. A cena da criança que protesta e depois é reprimida e forçada a seguir as ordens maternas é, ao mesmo tempo, uma cena da infância de Julie e igualmente uma antecipação do que poderá ser seu futuro, se aceitar as condições de Aksel, que, alguns anos mais velho, almeja a paternidade.

O cotidiano da vida familiar atua como um alerta de quem procura agir com liberdade, e também faz com que a personagem, vivida de forma excepcional pela atriz Renate Reinsve, provavelmente reviva uma cena de seu passado como criança. E não é necessário muito esforço para constatar que a figura do marido significa a volta do pai repressor, pois a tal tema há uma referência direta nos diálogos. É bem claro no filme, desde as cenas iniciais, esse conflito entre uma personagem em busca de um cenário na qual possa agir transformando sonhos em realidade e se tornar uma criatura em movimento e oposta às paralisadas na cena da fuga do cotidiano.

O segundo relacionamento começa sob o signo da irreverência, principiando pela entrada da protagonista numa festa de desconhecido e culminando em cenas nada habituais na comédia clássica. Porém, mais tarde, na cena em que Eiwind descobre os manuscritos e elogia o talento da companheira, a agressividade desta inteiramente se revela. Outra vez, a figura dominante é associada a experiências passadas. Numa cena anterior, a do aniversário, depois de ser mencionada a ausência do pai, este aparece em cena dando uma série de desculpas, da falta de estacionamento a problemas na próstata, para se afastar da filha. E quando Aksel é atacado por um inimigo invencível, fica exposta a causa maior do conflito ente ser humano e realidade: a implacável finitude, o decreto decisivo da natureza, além da profunda dificuldade de adaptação a certas modernidades. A cena do hospital começa com o registro de uma dor imensa causando revolta, quase uma definição de certo elemento musical contemporâneo.

O filme de Trier, que começa com cenas ilustradas por música americana e termina com as águas de março, de Antônio Carlos Jobim, tem alguns significativos pontos de contato com Drive my car, de Hysuke Hamaguchi, um deles no epílogo, que pode ser visto como uma rendição ou como a inevitável imposição da natureza. Na sequência final de A pior pessoa do mundo, a atriz fotografada é mais uma expressão de inconformidade e a protagonista, por sua vez, traz no rosto um sinal de nosso tempo, assim como se verifica no filme japonês.