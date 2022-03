Tio Vânia em Hiroshima

São poucos os filmes como Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi. Tanto em qualidade narrativa quando em uma impressionante criação de seres humanos diante de uma câmera. Isto significa dizer que estamos perante uma obra que é a própria definição da primeira missão do cinema: transformar o espaço captado pelo aparelho de filmar em palco povoado por personagens retirados da realidade. Curiosamente, num filme onde o teatro exerce papel fundamental, o filme de Hamaguchi é uma verdadeira aula de como atores e atrizes devem interpretar em cinema. Mas não apenas por isso o filme é um dos maiores dos últimos anos, uma obra extraordinária sobre dores, frustrações, renascimentos, alegrias e esperanças. Através da trajetória de seus personagens, de certa forma apresentados ao público pelo protagonista, um diretor e ator de teatro, Hamaguchi constrói um painel de emoções e aprendizados como poucas vezes se viu no cinema. O filme, que é baseado num conto de Haruki Murakani, adaptado pelo próprio Hamaguchi em parceria com o roteirista Takamasa Oe, tem três horas de duração e um prólogo de quarenta minutos. Trata-se de um trabalho que por várias razões -e principalmente num tempo dominado por superficialidades - não é dedicado a um público amplo e sim àqueles espectadores que ainda têm no cinema verdadeiro um de seus interesses maiores. É, portanto, uma obra de risco e uma peça de resistência. O filme não traz inovações narrativas, mas é um daqueles que valem pela riqueza de suas observações e pela veracidade das figuras em cena.

Papel relevante e fundamental no relato é a peça Tio Vânia, de Anton Tchekhov. Não é a primeira vez que o escritor russo chega ao cinema. Alguns de seus contos foram adaptados. Em 1971, Andrei Konchalovski realizou uma versão da peça em questão. E, em 1994, um ano antes de falecer, Louis Malle realizou, nos Estados Unidos, Tio Vânia em Nova York, que, assim como agora faz Hamaguchi, focalizava um grupo de teatro preparando uma apresentação da peça de Tchekhov. O filme do cineasta japonês supera as aproximações anteriores do cinema com o texto original. Em alguns momentos o protagonista praticamente dialoga com outros personagens da peça e o cineasta, como era esperado, praticamente encerra o filme com o célebre, belíssimo e comovente monólogo que conclui a peça, no filme interpretado de forma original, algo que até aumenta seu poder de emoção. É que o personagem principal encena seus espetáculos com intérpretes de várias nacionalidades, com a tradução em telão colocado acima do palco. Tal método do personagem termina por fazer com que o filme se comunique da mesma forma com o espectador do cinema, no aparente epílogo. Aparente porque ainda há mais uma cena, que termina no carro e que coloca o filme nos dias de hoje, outra forma notável de se aproximar do público que está na sala de projeção. A cena final lembra, pela utilização de determinado tema, aquela de Gran Torino, de Clint Eastwood, filme que de certa forma era uma homenagem à cultura oriental, da qual o cineasta americano já se havia aproximado em Cartas de Iwo Jima.

O filme começa focalizando o cotidiano de um casal vivendo em aparente harmonia, inclusive pela participação do marido no desenvolvimento de roteiros escritos pela esposa. O momento da criação também é o instante do prazer. Quando algo se revela, por coincidência ou não, de forma semelhante a outro filme de Malle, Perdas e danos, realizado em 1992, na Inglaterra, a descoberta começa a se manifestar no rosto do protagonista. Observe o espectador outro personagem que é um dos diretores do festival de teatro de Hiroshima. O contraste entre os dois é muito bem explorado por Hamaguchi. A causa daquela serenidade só será revelada mais tarde, numa sequência de grande beleza, algo que será lembrado no último plano do filme, através de uma referência que não esclarece tudo, deixando ao espectador uma escolha. O filme ressalta que a cidade destruída renasceu, foi cenário de um clássico de Alain Resnais e agora é o palco para um relato que registra a dor, o sofrimento e a superação, tudo de forma a impedir excessos deformadores.