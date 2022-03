Órfão vingador

Desde que, em 1978, Richard Donner realizou Superman, trazendo para a tela grande um dos mais famosos heróis das histórias em quadrinhos, que a indústria cinematográfica norte-americana percebeu que em tal gênero se encontravam muitas sugestões a serem exploradas. O filme de Donner, dotado de amplos recursos de produção, era inteligente e divertido. Uma pastoral no centro contando os primeiros anos do herói no planeta terra, um pas de deux no espaço, o mundo girando em sentido contrário para que o tempo retrocedesse e uma injustiça fosse corrigida, além de um vilão caricatural, eram destaques. Onze anos mais tarde, foi a vez de Tim Burton descobrir as potencialidades contidas nas histórias do Homem-Morcego, num díptico, Batman, o primeiro, e O retorno, o segundo. Foram dois filmes notáveis, realmente os primeiros a perceberem e explorarem com precisão elementos relacionados a frustrações humanas e a violência por elas geradas. Mas foi entre 2005 e 2012, com a trilogia realizada por Christopher Nolan, que o Cavaleiro das Trevas teve sua glória maior no cinema, principalmente no segundo episódio, em que o olhar sobre a corrupção e o conflito que não se limita ao confronto entre diferentes indivíduos ou organizações atingia seu ápice. Agora, com este novo Batman, é a vez de Matt Reeves deixar sua contribuição, num filme que, apesar de antecessores difíceis de serem superados, ostenta virtudes, não estando, portanto, limitado por concessões. Mesmo que uma sequência poderia ser suprimida, aquela da perseguição repleta de recursos que há muito poderiam ter sido arquivados, o filme consegue ter unidade e algumas reflexões devem ser ressaltadas.

Reeves é conhecido por frequentar a série O planeta dos macacos, inaugurada por Franklin Schaffner em 1967, com dois filmes: O confronto, em 2014, e A guerra, em 2017. Ele praticou também uma ousadia, a refilmagem de Deixa ela entrar, filme do sueco Thomas Alfredson, realizado em 2008, e aqui exibida com o título modificado para Deixe-me entrar. A versão de Reeves foi realizada dois anos depois. Sua estreia na cidade de Batman acentua o lado sombrio desta figura que sempre parece ter saído das sombras, um justiceiro que no filme atual, em algumas cenas, praticamente forma uma dupla com um policial, que não é a única referência a muitos filmes do gênero centralizados numa dupla em ação. É esta cumplicidade com o comissário Gordon que dilui em alguns momentos a pretendida atmosfera dramática, pois os diálogos entre eles soam artificiais, com ambos demonstrando surpresa a cada momento. São cenas que revelam que Reeves não é do grupo de Burton e Nolan.

Porém, o conjunto é bem interessante. O filme tem uma unidade visual apreciável. Os métodos atuais de projeção permitem a ousadia de organizar a narrativa através de planos sempre sombrios, salvo em cinemas despreparados para tanto. Na cidade de Gotham chove quase todo o tempo e o cenário é sempre sombrio. Se imagem diz algo, o que vemos na tela é um mundo que perdeu a luz. A corrupção domina, a demagogia impera e os enigmas propostos não são devidamente resolvidos. O resultado é o desastre que transforma todos em figuras indefesas diante de um vendaval meticulosamente organizado, um novo dilúvio. E há também a grande decepção. A figura paterna, o vazio mais doloroso na vida do protagonista, é repetido, pois é óbvia a ligação entre o protagonista e o novo órfão. A presença feminina reforça o tema. O pai tem outra vez a imagem apagada pela realidade. A busca pela justiça num mundo deformado é assim mesclada a uma dor íntima, não devidamente resolvida, como um sonho mal interpretado ou uma charada não resolvida. Na essência, o novo Batman é um filme amargo. Homem e mulher se separam na bifurcação da estrada e até mesmo na bela cena em que o protagonista conduz os desprotegidos a um local seguro a luz não é suficiente, mesmo que o plano seja o mais belo de todo o filme. E, sem dúvida, o filme de Reeves é mais um a evidenciar que as imagens numa tela são poderosos instrumentos destinados a alcançar uma visão das complexidades humanas.