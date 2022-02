Revelações

Nascido em 1960 e realizando seu primeiro filme aos 30 anos, Kenneth Branagh, em toda a sua trajetória de cineasta, talvez ainda não tenha realizado uma obra que o coloque entre os maiores das últimas décadas. Porém, ele agora está concorrendo ao prêmio da Academia de Hollywood com Belfast, filme realizado no ano passado. O Oscar, como se sabe, embora ainda muito valorizado em alguns círculos, andou nos últimos anos outorgando láureas a algumas simplificações, como, por exemplo, A forma da água. Mas o importante a ressaltar é que Belfast tem sido saudado, antes de qualquer possível premiação, como uma obra-prima, que provavelmente irá colocar Branagh entre os maiores, se os elogios forem confirmados. De qualquer maneira, seja em que grupo atue, o cineasta tem personalidade e sua filmografia ostenta características dignas de atenção.

Filme do diretor que agora está sendo exibido em Porto Alegre, Morte no Nilo reafirma uma das características da obra do realizador: o interesse pela intriga policial, algo presente em seu segundo filme, Voltar a morrer, realizado em 1991. E o filme atual é o segundo baseado em Agatha Christie, pois o diretor havia filmado Assassinato no Expresso Oriente, em 2017. Mas a marca principal da obra de Branagh é seu interesse em refilmar obras de grandes mestres ou trabalhos que integram a mitologia do cinema.

Ele começou sua carreira cometendo uma ousadia e revelando que tinha condições de retomar temas sem medo e timidez. Em 1990 ele dirigiu e interpretou o papel principal em uma versão de Henrique V, com a qual o grande Laurence Olivier, também tinha iniciado sua carreira em 1944, numa época em que os britânicos tinham necessidade, em plena Segunda Guerra Mundial, do apelo patriótico contido na peça e numa evidência de que em países em que a arte é valorizada o cinema exerce papel importantíssimo, mesmo em situações de extrema dificuldade. Ele filmou várias peças de Shakespeare, assim como Olivier, que ganhou o Oscar com seu segundo filme, Hamlet. Pois foi com uma versão integral desta peça realizada em 1996 que Branagh recebeu os maiores e merecidos elogios. Em outra ousadia, realizada em 2006, Branagh resolveu se aproximar de duas de suas admirações: a música de Mozart e o cinema de Ingmar Bergman, realizando uma nova versão de A flauta mágica, que o mestre sueco havia filmado em 1975, filme que recentemente o New York Times colocou entre os maiores de todos os tempos e que aqui em Porto Alegre foi exibido durante várias semanas pelo Avenida. A versão de Branagh da ópera começa no mesmo cenário do prólogo, aliás admirável, de Morte no Nilo, pois a ação de sua versão da ópera transcorre durante a Primeira Guerra Mundial, oportunidade para o cineasta homenagear o Stanley Kubrick de Glória feita de sangue e o Lewis Milestone de Sem novidade no front. Quando filmou Frankenstein de Mary Shelley, em 1994, ele se aproximou de Francis Ford Coppola, que dois anos antes havia dirigido uma versão de Drácula de Bram Stoker, igualmente colocando o nome do autor do livro no título do filme.

Aos que acusarem Branagh de seguidor de sugestões, é bom lembrar que Joseph Losey depois de Bergman também se revelou mozartiano em Don Giovanni, seguiu os passos de Alain Resnais quando realizou Eva e procurou ser Luchino Visconti em O mensageiro. Os mestres merecem homenagens e são valorizados ainda mais quando são honrados por discípulos. E ao aparecer na sequência final sem o bigode que ocultava uma marca em seu rosto, Branagh de certa forma resume a essência do drama policial: expor ao público o que se encontrava oculto, no caso, uma violência encoberta por festas e falsas demonstrações de amor e alegria. E mesmo que as coreografias nas cenas festivas na primeira metade se aproximem do ridículo e da vulgaridade, ainda assim Morte no Nilo é um filme agradável de ser visto, já que beneficiado por recursos de produção bem utilizados. Mas, sem dúvida, este não é trabalho de um cineasta maior.