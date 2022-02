Passado perturbador

Se existe algo de incontestável no cinema de Pedro Almodóvar é sua capacidade de manter o interesse do espectador por tudo o que acontece na tela, desde as reações dos intérpretes até pequenos detalhes que podem parecer irrelevantes, mas ao mesmo tempo parecem sugerir que algo novo poderá acontecer devido ao papel que possam exercer na trama filmada. Tendo sido um dos nomes mais destacados no movimento que fez aparecer muito do que no campo cultural havia sido impedido de se manifestar durante o período da ditadura franquista, Almodóvar foi provavelmente o nome mais famoso do movimento que, a partir de 1975 colocou o cinema espanhol entre os destaques depois que em 1974 a Revolução dos Cravos, em Portugal, movimento chefiado por capitães do exército português, deu início a uma série de movimentos que derrubaram ditaduras em várias partes do mundo. Na Espanha, além de Almodóvar, Carlos Saura e Victor Erice, além de vários outros, deixaram sua marca, de certa forma concretizando o que antes, na medida do possível, Luis Garcia Berlanga, com Bem-vindo, Mr. Marshall (1952), e Juam Antonio Bardem com Morte de um Ciclista (1954) haviam tentado - o primeiro usando as armas da sátira e o segundo os recursos do drama. O diretor deste Mães paralelas, desde o início, em 1982, com Pepi, Luci, Bom e Otras Chicas de Monton, sempre desfrutou de liberdade e a usou ora de forma irreverente, ora de maneira a explorar as possibilidades do melodrama, não recusando nenhum de seus excessos e também não recuando diante de situações antes vetadas pela censura do fascismo espanhol.

Seu novo filme é igualmente marcado, com indisfarçável intensidade, por situações exploradas até o limite pelo melodrama oitocentista, algo que o realizador sempre apreciou. São personagens que voltam inesperadamente, outros que se revelam depois de indecisões, sem esquecer situações inesperadas que colocam personagens diante de problemas que muita atenção exigirão até que sejam resolvidos. Importante no cinema de Almodóvar é que esses recursos, que em mãos despreparadas cairiam no ridículo, são colocados em cena e desenvolvidos de maneira a revelar que ainda não foram totalmente explorados e que muito ainda existe para ser desenvolvido. No caso de Mães paralelas, além de um episódio muito explorado por folhetins e relatos de baixa qualidade e nenhuma originalidade, existe a novidade de o cineasta procurar ligações entre o drama vivenciado pelas duas personagens principais, a um processo destinado a ocultar fatos relevantes. No caso daquela que, das duas mães, é a politizada, o cineasta claramente procura associar seu comportamento, derivado do instinto maternal, a de uma sociedade que encontra dificuldades em lidar com seu passado, justamente por tentar ocultar fatos que, por sua eloquência reveladora, poderiam contribuir para que atitudes nefastas possam se transformar, outra vez, em ameaça aos valores humanos.

Talvez esta contradição vivenciada pela personagem de Penélope Cruz pudesse ser explorada de forma mais contundente. A última imagem do filme possui força e contundência, na verdade é uma cicatriz que permanecerá para sempre. Mas certamente o filme seria ainda maior se a agressividade e a desumanidade que foram expostas cm tanta clareza durante o conflito desenrolado entre 1936 e 1939 fossem agora focalizadas como ação gerada por aquele irracionalismo que costuma se espalhar por várias tendências da ação humana. Ainda assim, o filme em nenhum momento deixa de ser um exemplo de dignidade. Procura sempre se distanciar do discurso e dos recursos demagógicos. E até ao voltar a uma de suas situações favoritas, o teatro interferindo no desenrolar do filme, o cineasta, ao prestar sua homenagem a Garcia Lorca, não deixa de revelar que a colocação em primeiro lugar de um interesse por alguma forma de arte pode colocar em segundo plano uma figura então abandonada e mergulhada numa escuridão que a aprisiona e a afasta do verdadeiro convívio humano.