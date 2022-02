Trágica farsa

Os monstros e os fantasmas que antes habitavam o universo criado pelo diretor Guillermo del Toro saem de cena e abrem espaço para que o cenário seja habitado por criaturas reais, transformadas em deformações criadas por um processo destinado a transformá-las em expressões do resultado final de um projeto utilizado para afastá-las de qualquer forma de humanismo. Quase tudo o que vemos em O beco do pesadelo parece gerado pelo ódio. Na sequência que serve de abertura para a narrativa tal ódio já aparece, mesmo que a situação então focalizada somente seja inteiramente clarificada nas cenas finais. Inexplicavelmente consagrado por um filme medíocre como A forma da água, vencedor em Veneza e ganhador do Oscar, del Toro talvez não tenha agora o reconhecimento que seu novo filme merece, não apenas por ser o melhor de sua filmografia, pois também é obra que exemplifica com clareza e vigor como lidar com as fantasias humanas em cinema, extraindo da realidade os sinais que revelam o oculto. Seu filme, certamente, não irá agradar os que costumam cantar os bons sentimentos e procurar no ser humano apenas sentimentos nobres. Provavelmente não é por acaso que em algumas passagens do filme são feitas menções a Hitler e o nazismo, algo permitido pela temática desenvolvida e pelo fato de ação transcorrer nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial quando horrores de feições diversas foram praticados, alguns deles registrados por implacáveis câmeras cinematográficas e mesmo assim desmentidos por alucinados defensores de tiranias.

O beco do pesadelo é a segunda versão de um romance de William Lindsay Gresham. A primeira foi realizada em 1949 pelo diretor Edmund Goulding, na época um dos mais respeitados de Hollywood, responsável pela realização de filmes famosos como Grand Hotel, dirigido em 1932, e O fio da navalha, em 1947. Sua versão do livro de Gresham foi exibida no Brasil com o título de O beco das almas perdidas e tinha o ator Tyrone Power no papel principal. O protagonista agora é vivido por Bradley Cooper, que já iniciou uma carreira de diretor com uma versão de Nasce uma estrela e está iniciando o seu segundo filme como cineasta, uma cinebiografia do maestro e compositor Leonard Bernstein. O tempo passou e o cinema atualmente se beneficia de acesso mais fácil a certos temas. Assim, no novo filme, embora claramente inspirado na atmosfera dos filmes dos anos 40 do século passado, se expressa de forma contundente sobre a conduta humana regida por antivalores. Assim, o que temos em cena é uma grande farsa, desde a primeira metade do filme, ambientada num circo, até os momentos finais, quando, nos jardins do grande poder, a encenação é desmontada, como se o diretor estivesse revelando ao público os recursos utilizados para expor fantasias como se fossem materialmente reais. No seu novo filme, o cineasta não deforma o real e dele extrai seu significado.

Quando tudo termina, o que contemplamos é a volta ao ponto de partida. O ódio à figura paterna se expressa no reconhecimento da imposição do selvagem. Antes, na cena da chuva, a figura que representa o primitivismo é abandonada à porta de uma instituição beneficente. No epilogo, aproximado, de certa forma, ao encerramento de Laranja mecânica, de Stanley Kubrick, a volta do reprimido expressa a visão crítica do cineasta. Na segunda parte do filme, aquela desenrolada longe das encenações circenses, a farsa e a violência se expressam de forma a seguir formalismos. É quando o filme igualmente desmonta aparências e se expressa de forma crítica. Recursos culturais como a música ouvida pela psicanalista e a imponência dos cenários configuram os sinais exteriores de uma civilização que convive e tolera deformações e mentiras. As evidências dos equívocos e das falsidades continuam a exercer papel fundamental. A fuga da mulher que não aceita participar de um espetáculo de sangue e violência surge como sinal de rebeldia, num filme amargo e desencantado. O que termina se impondo é a terrível constatação final.