O tempo e a crise

A primeira constatação diante da comovente obra-prima intitulada Meu pai é que raras vezes a História do Cinema registra uma estreia no longa-metragem como esta. Na verdade, se trata de um passo inicial no cinema do escritor e encenador teatral francês Florian Zeller, que trabalhou sobre uma peça de sua autoria, cuja adaptação cinematográfica foi feita por ele mesmo, em parceria com Christopher Hampton.

Chama a atenção como o filme utiliza cenário, objetos, pequenos incidentes domésticos, para registrar todo um processo que, ao ser encenado, termina por criar um painel sobre temas como os da solidão, perdas, passagem do tempo, impossibilidade de retorno a um palco irremediavelmente extinto. Zeller, que geralmente é por muitos considerados um dos maiores dramaturgos contemporâneos, com este primeiro filme ocupa, sem dúvida, um lugar entre os maiores do cinema da atualidade.

Não estamos contemplando apenas um documentário sobre o Alzheimer, mas de um filme dotado de poderosa e reveladora visão sobre relacionamentos humanos, agressividades contidas pela ditadura das aparências, impossibilidade de retorno e ligações entre acontecimentos separados no tempo, mas próximos e até idênticos em sua essência. Essa mescla de Ingmar Bergman e Michael Haneke é também uma evidência de que as afinidades com o teatro podem ser elementos enriquecedores, algo que Luchino Visconti e Elia Kazan provaram em vários filmes. Esses cineastas, homens de teatro, deixaram explícitas em seus filmes as semelhanças e as diferenças entre as duas artes. Ação transcorre quase toda ela em ambientes fechados e raramente são empregados planos do exterior, um deles servindo para transpor o personagem de Hopkins ao passado, um tema que será exposto de forma impactante na sequência de encerramento.

O filme de Zeller apresenta uma inovação digna de nota. O espectador não se limita a acompanhar o relacionamento de Anthony, este o nome do personagem principal, o mesmo do grande intérprete do protagonista, pois participa de seu drama e de seu sofrimento, na medida em que também ele se integra nesta jornada repleta de dúvidas e perplexidades.

Ao utilizar os mesmos atores e atrizes para interpretar personagens diversos, o cineasta faz com que a acronologia seja um elemento a revelar que o relato do filme nem sempre obedece às regras da passagem do tempo. Ou então tal recurso é utilizado para mostrar que fragrantes do passado se mantém no presente, como acontece no final, quando rostos conhecidos reaparecem em novos personagens. E a ida para Paris, por exemplo, pode ser produto da imaginação, por um lado, sem deixar de ser, por outro, a expressão do temido abandono, como no admirável plano da escultura no pátio da assim chamada casa de repouso. E há sequências notáveis, algumas delas, pela utilização de portas, a lembrar o Hitchcock de Quando fala o coração, principalmente no momento em que o protagonista se depara com a agonia da personagem antes apenas mencionada ou então materializada em outra figura.

Outro recurso a ser mencionado é a utilização de fatos cotidianos, como a xícara quebrada, e a obsessão pelo tempo, simbolizada pela preocupação e as fantasias em torno do relógio. Algo que expõe a angústia diante da constatação de que o destruído não pode ser recuperado.

E há também a agressividade que não se concentra apenas na figura central. A imaginação da filha chega ao extremo naquele momento que lembra situação semelhante de Amor, do já citado Haneke.

Zeller se esmera na utilização da música, com o emprego de trechos de óperas de Purcell, Bellini e de seu compatriota Bizet. Quando a música é interrompida, o personagem procura uma forma de continuar sua ligação com um mundo de harmonia, mas o som não volta ou pelo menos é vedado ao espectador. Assim como o quadro que desaparece do cenário, um símbolo de uma transformação que retira o protagonista de seu mundo. Essa impossibilidade de retorno é também exposta no plano de encerramento do filme quando a câmera se move até o jardim perdido.