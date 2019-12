Se o filme Um peuple et son Roi, dirigido por Pierre Scholler, também o responsável pelo roteiro, fosse exibido no Brasil com um título pelo menos aproximado ao original, a apresentação ao público estaria mais próxima da intenção do cineasta. Lançada como A revolução em Paris, a obra chega às telas locais como se fosse a reconstituição de acontecimentos limitados a uma cidade, que, ao contrário do que sugere o falso título, foi palco de algo que além de revelador sobre a agressividade e a violência, por vezes acompanhadas de propósitos nobres, se consolidou também como um marco na história da civilização. O filme de Scholler procura se filiar a uma escola que tem seu ponto inicial em Outubro, o clássico de Serguei Eisenstein. Este foi tão meticuloso na reconstituição dos acontecimentos de 1917 que muitas de suas cenas são hoje apresentadas em reportagens diversas como se fossem documentários feitos na ocasião da tomada do Palácio de Inverno. Se a censura stalinista não tivesse interferido e determinando o corte de todas cenas em que aparecia Leon Trotsky a obra seria ainda mais importante como registro e reconstituição. Realizado em 1927, para comemorar os 10 anos da chegada dos bolcheviques ao poder, Outubro foi modelo para muitos filmes em todo o mundo. Limitado por seu interesse em filmar coletividades em vez de indivíduos, Eisenstein tinha dificuldades em criar personagens, mas criou sequências antológicas e sempre pontos de referência, como, para citar apenas um exemplo, a das escadarias de Odessa, homenageada por Brian de Palma em Os intocáveis. Onze anos depois de Eisenstein, Jean Renoir, em La Marseillaise, também reconstituiu uma revolução, a mesma agora focalizada por Scholler, realizador que, a se julgar por este trabalho, está muito distante dos dois mestres citados.

O novo filme certamente não tem a força de substituir historiadores para quem desejar acompanhar os acontecimentos e da experiência sair enriquecido pela contemplação de imagens e situações reveladoras. Não basta o interesse por superficialidades e sinais exteriores para que um filme se constitua em algo relevante. O cinema, certamente, poderia ser definido como a arte que faz da síntese sua arma maior. Luchino Visconti, em Rocco e seus irmãos, O leopardo e Os deuses malditos, mostrou como é possível através da trajetória de indivíduos, vale dizer de personagens reais, falar de tragédias sociais, classes em conflito e rendição à violência. Scholler não pode ser acusado de desprezar personagens e até consegue um bom momento, ao mostrar o trabalho de um vidraceiro agora cego ensinando seu ofício a um aprendiz enquanto outros esboçam o desenho de um novo mundo. Mas falta a este filme, que custou caro para que a época fosse reconstituída, um olhar mais amplo sobre uma revolução burguesa e na qual os mais desfavorecidos dela participaram como coadjuvantes. No filme Danton, que o polonês Andrzej Wajda realizou na França, o conflito era abordado com mais lucidez, ao centralizar a ação num duelo no qual as forças repressoras dominavam e calavam a voz do humanismo. A voz cada vez mais fraca do personagem de Depardieu era um dado bastante significativo.

Mas, sem dúvida, é importante, para voltar ao título original, a ênfase que o realizador confere à execução de Luís XVI. Nunca se tinha visto antes tantos detalhes de uma morte em público. Mas o filme esquece de lembrar que as maiores lideranças da Revolução tiveram o mesmo destino e que logo após a república seria substituída por um regime imperial. Falta ao filme de Scholler aquela lucidez que permite afastar ingenuidades e maniqueísmos. A história não é feita apenas de ideais nobres e progressistas. O sangue e a violência costumam ser elementos que dificilmente se encontram ausentes em episódios marcantes. O filme confirma tal constatação na sequência da morte do rei, mas se equivoca em privilegiar discursos de político e detalhes em assembleias, em vez de expor as forças empenhadas em controlar o poder, não desenvolvendo também o tema do fim de um representante da ordem patriarcal.