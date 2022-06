Os dois principais SUVs da marca sueca, o XC60 e o XC90, agora vão mais longe no modo zero emissões. Além da maior autonomia, os veículos ficaram 14% mais potentes, subindo de 407 para 462 cv, com torque de 709 Nm.

A capacidade da bateria aumentou 62% e passou a 18,8 kWh, garantindo 78 quilômetros a mais de alcance elétrico no XC60 (+ 73%) e cerca de 70 km a mais no XC90 (+ 61%). Isso foi possível graças a novas tecnologias de construção das baterias, que passam a ter três camadas de células, resultando em uma capacidade maior de armazenamento no mesmo espaço físico.

“É mais um passo rumo à eletrificação, uma forma das pessoas se acostumarem a andar 100% eletrificadas”, explica Rafael Ugo, diretor de marketing da Volvo Car Brasil.