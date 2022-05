Peugeot 208 ganha versões com motor 1.0

As novas configurações são denominadas Like e Style, custando R$ 72.990,00 e R$ 79.990,00, respectivamente. Além da economia de combustível, os modelos prometem uma oferta atraente de equipamentos.

O propulsor 1.0 de três cilindros flex é o "Firefly", herdado do Fiat Argo, marca "irmã" da Peugeot dentro do grupo automotivo Stellantis. Com potência máxima de 75 cv e torque máximo de 104,8 Nm com etanol, a motorização vem acoplada a um câmbio manual de cinco marchas.

Entre os itens de série dos hatches, a Peugeot confirmou até agora somente a nova central multimídia Connect, que possui tela de 10,3 polegadas, e a característica luz de rodagem diurna de LED, em formato de "dente de sabre", junto aos faróis.

"A Peugeot já possui uma atuação marcante entre os hatchbacks compactos, e a chegada da motorização 1.0 à família do novo 208 representa muito bem nossa ambição de garantir uma cobertura de mercado ainda mais ampla", diz Felipe Daemon, head da marca para a América do Sul.