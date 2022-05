Toyota RAV4 avança em design e segurança

O modelo 2022 do SUV eletrificado chega na versão SX Connect Hybrid, pelo preço de R$ 301.140,00. Juntos, o motor a combustão de 2.5 litros e os três elétricos entregam potência máxima de 222 cv e 201,9 Nm de torque.

A transmissão "Hybrid Transaxle" garante acelerações mais lineares, gerando força elevada em baixas rotações sem desperdiçar energia, para favorecer o consumo de combustível. Com tração integral, o RAV4 oferece quatro modos de condução, que se adaptam ao tipo de terreno e ao estilo de condução do motorista.

O veículo passou por atualizações no design frontal, envolvendo uma nova identidade do conjunto óptico, resultando em mais modernidade e esportividade. Já as rodas de 18 polegadas de liga-leve exibem um visual mais dinâmico, com raios duplos em cinza escuro.

A evolução mais importante, porém, foi na segurança. A linha 2022 do RAV4 incorporou de série os alertas de ponto cego e de tráfego traseiro. Além disso, o sistema de pré-colisão frontal passa a detectar também pedestres e ciclistas, sendo capaz de efetuar frenagens automáticas de emergência em situações de risco iminente de acidentes.

A segurança ativa ainda está contemplada por controles de estabilidade e de tração, auxílio de partida em rampa e assistência à frenagem de emergência. Sete airbags protegem os ocupantes: dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista.