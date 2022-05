Reestilizado, novo Chevrolet Equinox está mais conectado

O SUV premium ganha também a versão RS, voltada ao consumidor que deseja uma aparência mais esportiva. A outra configuração é a Premier, com tração integral. Ambas estreiam nas concessionárias da marca em meados de junho.

Faróis, grade, para-choques, rodas e lanternas do Equinox foram completamente atualizados, combinando linhas mais fluidas para expressar maior sofisticação e dinamismo. Na cabine, mudanças nos revestimentos de bancos e no console agregam refinamento.

"As dimensões são primordiais para a consideração de compra de um SUV premium, mas o design é o fator decisivo na hora da escolha. Por isso, este foi o principal foco dos projetistas no desenvolvimento do novo Equinox", explica Rodrigo Fioco, diretor de marketing da General Motors América do Sul.

O veículo mede 4.652 milímetros de comprimento, 2.725 mm de entre-eixos, 2.105 mm de largura e 1.843 mm de altura. O porta-malas de 468 litros pode chegar a 1.627 litros com os bancos rebatidos.

O incremento na conectividade do Equinox começa pelo computador de bordo, com novo grafismo, e inclui recursos inéditos na central multimídia MyLink. Entre os quais, estão atualizações remotas, projeção sem fio para Android Auto e Apple Car Play, Wi-Fi nativo, Spotify e a assistente inteligente Alexa, além do sistema de telemática OnStar.

Equipado com motor 1.5 turbo a gasolina e transmissão automática, o utilitário-esportivo entrega 172 cv de potência e 272,4 Nm de torque. O Equinox possui controles de estabilidade e de tração, alerta de colisão frontal com detecção de pedestre e frenagem autônoma de emergência, além de aviso de ponto cego com sensor de aproximação repentina.









Capacidade do porta-malas pode subir de 468 para 1.627 litros com bancos rebatidos