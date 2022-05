O SUV compacto combina design marcante e um avançado pacote de tecnologia embarcada. Seu motor flex Ingenium de 249 cv atua junto a uma transmissão automática de nove velocidades. O modelo 2022 vem para o Brasil na versão R-Dynamic SE, agora com sistema de telemetria de série, custando a partir de R$ 402.550,00.

A inédita tecnologia InControl Telematics permite funções de segurança e assistência, que são exibidas em uma tela central, assim como de monitoramento e gerenciamento do status do veículo, mesmo à distância, por meio de um aplicativo dedicado. O Jaguar E-Pace ainda dispõe de câmera de 360 graus, que amplia a consciência espacial do motorista e torna a condução mais intuitiva e segura.

"O E-Pace é o modelo perfeito para quem quer praticidade no cotidiano sem abrir mão da sofisticação e da modernidade. Agora, com a nossa tecnologia de ponta em conectividade, reforçamos mais uma vez a versatilidade do modelo", diz Thiago Marques, responsável de produto da Jaguar.