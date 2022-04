Nova Harley-Davidson virá para o mercado nacional

A motocicleta Pan America 1250 Special foi feita para explorar qualquer lugar, na estrada ou fora dela. O modelo touring aventureiro traz recursos premium e entrega alto desempenho com tecnologia inovadora.

Seu novo motor V-Twin de 1.250 cm3, refrigerado a água, gera 150 cv de potência e vem integrado ao chassi. Suspensões dianteira e traseira são semiativas, reguláveis eletronicamente.

O banco do piloto oferece duas posições, alta e baixa, distantes 2,5 centímetros uma da outra. O para-brisas, com quatro ajustes e 45 milímetros de variação entre eles, é configurado por uma alavanca ao lado do painel.

O visual robusto da moto combina com a proposta de versatilidade e capacidade off road. A Pan America 1250 Special estreará nas concessionárias Harley-Davidson do Brasil no segundo semestre, custando a partir de R$ 143.800,00.

"A Pan America exala o espírito de ir a qualquer lugar, compartilhado por motociclistas que querem explorar o mundo em uma motocicleta", comenta Jochen Zeitz, presidente e CEO da Harley-Davidson.