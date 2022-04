Retocado, Jetta GLI tem mais potência e tecnologia

Produzido no México, o sedã da Volkswagen exibe design mais marcante e esportivo, graças, sobretudo, aos novos para-choques dianteiro e traseiro. A grade frontal também foi redesenhada, apresentando "colmeia" na cor preta e faixa de destaque vermelha.

No interior, o refinamento ficou maior, com a adoção de tonalidades escurecidas, que contrastam com novos elementos horizontais em vermelho no painel. Nas portas, o acabamento com costuras vermelhas harmoniza com o mesmo padrão nos bancos e no volante.

O Jetta GLI ganhou nova central multimídia de 10,1 polegadas, com direito a HD interno de 10 GB, para armazenar aplicativos e músicas. O painel de instrumentos digital configurável com 10,25 polegadas completa a telemática da cabine.

Sob o capô do carro vem o motor 350 TSI de quatro cilindros e 2.0 litros, com turbocompressor e injeção direta. Recalibrado, passa a produzir 231 cv de potência e 350 Nm de torque. A transmissão automática de dupla embreagem DSG agora possui sete marchas.

O diferencial de deslizamento limitado inclui sensor de torque controlado eletronicamente. O sistema faz ajustes precisos para manter um equilíbrio de torque entre as rodas dianteiras, transferindo mais força para aquela com maior capacidade de tração nas curvas.

O motorista pode regular o comportamento do sedã utilizando os quatro modos de condução disponíveis. A tecnologia aparece ainda em recursos como o controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, entre outros.

A Volkswagen do Brasil venderá o novo Jetta GLI pelo preço de R$ 216.990,00, com teto solar panorâmico. O modelo estará disponível a partir de maio, em versão única.

Iluminação ambiente da cabine pode ser escolhida entre 10 diferentes cores