Renault já comercializa o Kwid elétrico no País

A marca deu início à pré-venda do modelo 100% elétrico do compacto, batizado de E-Tech Electric. Disponível em versão única e com preço de R$ 142.990,00, o carro também é oferecido no serviço de assinatura da montadora. Os pedidos podem ser feitos nos sites renault.com.br e renaultondemand.com.br, com sinal para reserva de R$ 999,00 - as entregas começam em agosto.

O Kwid E-Tech ostenta o melhor índice de eficiência energética entre todos os veículos elétricos do Brasil, segundo o Inmetro. Sua autonomia em uso urbano alcança até 298 quilômetros. A Renault estima um custo por quilômetro rodado de R$ 0,06, oito vezes menos do que em um automóvel equivalente com motor a combustão.

A facilidade para recarregar é outro diferencial do Kwid E-Tech. Com capacidade de 26,8 kWh, a bateria pode ser reenergizada até em uma tomada doméstica de 220V aterrada. Outras opções de carregamento são os aparelhos de parede de corrente alternada (AC) de 7 kW e os carregadores de corrente contínua (DC). O tempo médio para recuperar 80% da capacidade da bateria é de 40 minutos em DC, 3h em AC e de 9h em uma tomada doméstica.

O Kwid E-Tech vem de fábrica com seis airbags, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, alerta de pressão dos pneus, entre outros itens de tecnologia e segurança.

Mais acessível da gama elétrica da Renault, o Kwid E-Tech se soma aos veículos eletrificados da marca já presentes no Brasil: Zoe E-Tech, Kangoo E-Tech e Twizy. Ainda neste ano, o furgão Master também ganhará um modelo E-Tech. A frota elétrica da Renault no País atualmente supera as 500 unidades.