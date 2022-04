Ford introduz versão Furgão da Transit, com foco na produtividade

O lançamento do modelo é mais um passo na consolidação da divisão de veículos comerciais da marca na América do Sul. A Transit Furgão é destinada a aplicações como transporte de mercadorias, e-commerce e ambulância, que respondem por cerca de 63% das vendas do segmento, entre outras.

“A Transit foi projetada para oferecer máxima produtividade para o transportador, com baixo custo total de operação, segurança, conforto e uma assistência pós-venda preparada para manter o veículo sempre rodando”, observa Guillermo Lastra, diretor da Divisão de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

O modelo Furgão oferece duas opções de carroceria, ambas com teto alto: L2H3, versão de comprimento médio, com volume de 10,7 metros cúbicos e capacidade de 1.222 quilos; e L3H3, de comprimento longo, com volume de 12,4 metros cúbicos e capacidade de 1.181 quilos. Os preços começam em R$ 239.900,00.

Um dos diferenciais do veículo é a conectividade gratuita de série, graças ao modem embarcado de fábrica, com recursos como o acompanhamento preventivo inteligente e relatórios com indicadores para o negócio. O furgão pode ser dirigido por motoristas com habilitação categoria “B”, pois seu peso bruto total (PBT) é de 3,5 toneladas.

A Transit Furgão possui motor turbodiesel EcoBlue 2.0, que entrega a maior potência e torque do segmento: 170 cv e 389 Nm. A tração é traseira, o que causa menor desgaste de pneus, freios e embreagem, gerenciada pelo câmbio manual de seis marchas.

Na área das tecnologias ativas, o veículo comercial conta com controles eletrônicos de estabilidade, de tração e de torque em curvas; mais sistemas anticapotamento, adaptativo de carga, de partida em rampa e de estabilização de vento lateral.

Para viabilizar a transformação segura da Transit Furgão, a Ford montou uma rede de implementadores em diferentes regiões do Brasil. “O objetivo dessa estrutura é dar ao cliente tranquilidade para fazer as modificações que precisar, preservando a garantia e a qualidade do veículo”, explica Matias Guimil, gerente de produto da marca para a América do Sul.