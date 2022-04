Han EV demonstra a grande ambição da BYD no Brasil

O sedã premium elétrico da montadora chinesa entrega muita segurança, tecnologia, luxo e conforto, cobrando por tudo isso R$ 539.990,00 - valor é promocional para o primeiro lote. O carro será comercializado no País a partir do início do segundo semestre, com garantia geral de cinco anos e de oito anos para as baterias. Trata-se do segundo modelo da marca no mercado nacional, se juntando ao SUV de sete lugares Tan EV, também totalmente eletrificado.

"O Han EV traz um novo padrão para os sedãs, com muito design, performance e luxo, características que o fazem até ser confundido com um esportivo", define Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD Brasil.

Equipado com uma bateria de 76,9 kWh, o BYD Han EV oferece recarregamento rápido: recupera 30% a 80% da capacidade das baterias em 25 minutos, exigindo 10 minutos de recarga para até 135 quilômetros de autonomia. Totalmente energizado, o alcance do automóvel atinge até 500 quilômetros.

Com tração nas quatro rodas, o Han EV é impulsionado por dois motores elétricos, um em cada eixo. A potência combinada de 494 cv resulta de 222 cv do propulsor frontal e 272 cv do traseiro, que juntos também fornecem 680 Nm de torque.

Enquanto o design externo do veículo denota elegância e futurismo, seu interior exibe estilo limpo e requintado. O Han EV conta com painéis de madeira maciça, maçanetas elétricas embutidas, assentos de couro de alta qualidade, acabamentos em alumínio e outros materiais sofisticados, além de uma engenhosa tela multimídia de 15,6 polegadas com rotação elétrica.

Em termos de segurança, a lista de recursos do sedã chinês é extensa: piloto automático adaptativo com Stop&Go, controle de estabilidade, sistema para evitar acidentes durante a abertura das portas, alerta de tráfego cruzado, aviso de colisão frontal com identificação e proteção de pedestres, câmera 360 graus, assim como nove airbags.

A chegada do Han EV ao mercado brasileiro fortalece a participação da BYD no segmento de automóveis de passeio. A empresa também avança por intermédio de sua rede de concessionárias: já presente em mais de 20 cidades, sua projeção é de se instalar nas 45 principais cidades nacionais até o final deste ano. E, ao final de 2023, o objetivo é alcançar 100 concessionárias nomeadas.

Muito requinte na cabine, com destaque para a tela multimídia com rotação elétrica